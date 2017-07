Deze hond was zo verwaarloosd dat dierenverzorgers niet eens konden zien welk ras hij was

Al dagenlang hoorde de 21-jarige Katie Dunkely uit Barry, South Wales aan de andere kant van haar omheining honden hartverscheurend janken. Toen ze besefte dat haar buren al drie weken lang niet thuis waren en de dieren geen water of eten kregen, besloot ze om in te grijpen. Ze klom over het hek en ging op zoek naar de dieren. Wat ze vond staat ook enkele dagen later op haar netvlies gebrand.

In het huis vond ze twee dieren, vel over been. Hun nagels waren heel lang en allebei de dieren hadden verschillende wonden in hun gezicht. Het hele huis lag vol met uitwerpselen en kapot gebeten blikjes, waarin de honden hun laatste greintjes eten zouden gevonden hebben. De twee dieren waren allebei extreem agressief waren omdat ze zo veel stress hadden. Toen de vrouw water voor hun neus zette, slurpten ze meteen alles op, dankbaar voor die enkele druppels.

Katie belde meteen de politie en de dierenbescherming. Die kwamen ter plaatse en vonden nog één gestorven dier, waarvan ze niet zeker waren of het een kat of een hond was, omdat het in zo’n verre staat van ontbinding was. Ook bij de andere dieren was het moeilijk te zien wat voor ras het was. Geen enkel lichaamsdeel gaf aan dat het dier normaal een krachtpatser is. Integendeel, het enige wat ze zagen waren de ribben van de uitgemergelde bulldogs.

“Ze zou hiervoor in de gevangenis moeten”

“Ik ben helemaal gechoqueerd voor wat ik gezien heb. Ik kan me niet voorstellen wat er was gebeurd met de dieren als ik niet was binnengedrongen”, schreef Katie later in een post op haar Facebookprofiel. “De buurvrouw zou hiervoor in de gevangenis moeten vliegen!” Die had echter een “excuus” voorhanden, want haar afgesprongen relatie zou ervoor gezorgd hebben dat ze “onmogelijk voor de dieren kon zorgen”.

En de hondjes? Die wil Katie graag adopteren. Voorlopig zijn ze echter nog in het dierenziekenhuis. “Ze maken het relatief goed, nadat hij in bad geweest is, eten heeft gekregen en een hele dag geknuffeld is geweest”, zo laat Katie weten.