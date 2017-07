Van Aert en Stuyven lachen voor een foto... op de Stelvio

De wielrenners die momenteel niet meerijden in de Ronde van Frankrijk zijn druk bezig met de voorbereiding op het najaar. Zo ook onder andere Wout Van Aert (Veranda's Willems-Crelan) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

De twee Belgische toppers kwamen elkaar zelfs tegen op stage in Italië. Ze maakten na het beklimmen van de mytische Stelvio dan ook graag tijd voor een leuke groepsfoto:

Thought I would never do this climb again after 2 times in the Giro.. #stage ???? pic.twitter.com/7ibVuNuFbT