Dronkenmanspraat en loze beloftes dreigen schatrijke eigenaar van sportwinkelketen stevige duit te kosten

De eigenaar van Sports Direct, een keten sportwinkels, beloofde aan zijn toenmalige directeur tijdens een zatte avond op café een riante bonus indien hij de koers van de keten wist te verdubbelen. De bankier wacht nog steeds op zijn bonus en nu moet de rechter oordelen of een avond vol drinkgelag kan doorgaan voor een officiële business-meeting.

Jeffrey Blue sleept zijn voormalige baas voor de rechter vanwege een onbetaalde bonus. Mike Ashley, flamboyant miljardair en eigenaar van de keten Sports Direct, beloofde Blue een riante bonus van 15 miljoen pond indien hij de koers van het bedrijf wist te verdubbelen. Die belofte kreeg hij van de miljardair op café, tijdens een uiterst benevelde avond.

Blue sloeg in zijn opzet want tussen januari 2013 en april 2014 steeg de koers van het bedrijf van 400 naar 900 pence. Hij heeft zijn bonus nooit gekregen en dus sleept hij nu zijn ex-baas voor de rechter. De rechter moet nu beslissen of de “vergadering” in een Londense pub business of pleasure was.

De advocaat van Blue stelt dat het wel degelijk business was. “Ondanks de aard van het etablissement en de hoeveelheden alcohol die geconsumeerd werden, stel ik vast dat meneer Ashley wel degelijk in staat was zaken te voeren die avond”, aldus de advocaat van Blue. De advocaat van Ashley stelt dat de conversaties en eventuele beloftes die avond “klaarblijkelijk zever en klaarblijkelijk niet serieus” waren.

De flamboyante Sports Direct-baas staat bekend om zijn ‘onorthodoxe’ zakenpraktijken. Zo doen er verhalen de ronde van een wild drankspelletje met een jonge analist tijdens één van zijn café-vergaderingen. Ashley zou zich pas gewonnen hebben gegeven na twaalf ‘pints’ en twaalf shots wodka. De analist gaf op, Ashley zou hebben overgegeven in de open haard van het café.

Het proces loopt.