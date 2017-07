Vijf Belgen in top 100 van beste buitenlanders in Nederland

Luc Nilis is verkozen tot vijfde beste buitenlander ooit in Nederland. De voormalige spits van PSV Eindhoven laat in de ranglijst van de krant AD zelfs Zlatan Ibrahimovic achter zich, die zesde werd. Alleen Romario (PSV), Ronaldo (PSV), Jari Litmanen (Ajax) en Luis Suarez (Groningen/Ajax) eindigen hoger. Met Eric Gerets (15), Dries Mertens (30), Jan Vertonghen (35) en ­Nacer Chadli (47) staan er nog vier Belgen in de lijst.