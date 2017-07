Het elftal der verstotenen: Perbet niet het enige koopje in België

Niet alleen in de boetiekjes zijn de solden begonnen. Ook in eerste klasse vallen koopjes te doen. Dat onderstreepte Club Brugge door Jérémy Perbet op te halen op diens Gentse zijspoor. De Fransman is niet de enige overbodige. Meer nog, met alle verstotenen van eerste klasse stel je een mooi elftal samen.

DOEL

Ludovic Butelle (34) Club Brugge

Slechts een jaar meer onder contract en dus een goedkoper dan toen hij voor een klein miljoen euro naar Club Brugge kwam. Voor wie een lijnkeeper met présence zoekt.

VERDEDIGING

Ricardo van Rhijn (26) Club Brugge

Te licht bevonden gezien de defensieve eisen die een Belgische topclub stelt. Voor wie tuk is op een voetballende verdediger of wie een vrijetrapspecialist mist.

Jérémy Taravel (30) AA Gent

Verdediger met een krasje. Verzamelde in een halfjaar Gent slechts 198 minuten. En op huurbasis bij Sion vergaarde hij vijf gele kaarten in vijf wedstrijden. Opgelet: zeer blessuregevoelig.

Bruno Godeau (25) KV Oostende

Linksvoetig, kan centraal en eventueel links uit de voeten. En is een Belg, niet onbelangrijk voor teams die het quotum van zes Belgen op het wedstrijdblad niet halen.

Filip Mladenovic (25) Standard

In januari gehaald bij Köln voor 1,2 miljoen euro maar in de C-kern wegens onvoldoende. En omdat hij in het verleden in aanvaring kwam met trainer Sa Pinto bij Rode Ster Belgrado. Wel vijfmaal Servisch international.

MIDDENVELD

Tomas Pina (29) Club Brugge

Een jaar geleden nog 3 miljoen waard, vandaag net als Van Rhijn niet eens mee op stage. Kon de schoenen van Timmy Simons niet vullen. Een “Spaanse sfeer” strekt tot aanbeveling voor clubs die Pina willen overtuigen.

Rob Schoofs (23) AA Gent

Gedoodverfde opvolger van Sven Kums maar Vanhaezebrouck achtte uiteindelijk te groen voor de Belgische top. Opgepast: AA Gent betaalde een dik miljoen euro en wil nog een flinke hap recupereren.

Robert Mühren (28) Zulte Waregem

“Ik ben een 9,5 qua positie”, zegt Mühren zelf. “Een 9,5 bestaat niet”, zegt zijn trainer. Kortom, voor Dury bestaat Mühren niet meer, en dat na amper zes maanden én een contract tot 2021 (!).

AANVAL

Mbaye Leye (34) Zulte Waregem

Op te halen in de Z-kern van Essevee. De handleiding wordt mee geleverd: kost nog 300.000 euro, wil minstens twee jaar contract en aanvaardt geen rol in de schaduw. Garantie op goals. En animo.

Hamdi Harbaoui (32)

58 goals in 123 matchen voor Lokeren en een titel van beste schutter in 2014. Lust Weiler niet en vice versa. Heeft slechts een jaar contract meer maar niet van het type dat voor kruimels komt voetballen.

Diego Capel (29) Anderlecht

Linksbenig Spaans woelwater, al een half jaar verwaarloosd door ene René W. Ervaring zat, slechts een jaar meer onder contract. Wordt wel geleverd met oogkleppen.

Bankzitters: Jacob Rinne (AA Gent), Jean-Carles Castelletto (Club Brugge), Martin Milec (Standard), Xavier Mercier (KV Kortrijk), Renaud Emond (Standard), Mohamed Yattara (Standard), Thanasis Papazoglou (KV Kortrijk).