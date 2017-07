Topcardioloog wil droomtransfer van Foket redden: Mijn missie is Italië overtuigen dat hart van Thomas oké is”

Ongezien: een topdokter moet de droomtransfer van Rode Duivel Thomas Foket redden. Topcardioloog Pedro Brugada is de laatste hoop van Foket om zijn transfer naar Atalanta Bergamo toch te laten doorgaan. Brugada wil de Italianen ervan overtuigen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het hart van de rechtsachter van AA Gent.

Het goede nieuws is dat Thomas Foket zich allicht geen zorgen hoeft te maken over zijn gezondheid en toekomst als profvoetballer, al dan niet na een ingreep. Alleen hangt het lot van zijn droomtransfer van AA Gent naar Atalanta Bergamo af van de overtuigingskracht van de Catalaans-Belgische topcardioloog Pedro Brugada, een specialist in hartritmestoornissen met een huizenhoge reputatie die tegen de stroom in durft te varen. Hij redde de carrière van de Senegalese topvoetballer Khalilou Fadiga door hem op zijn 22ste te opereren. Fadiga voetbalde tot zijn 44ste door. En toen Niels Albert wegens hartritmestoornissen stopte met veldrijden, zei Brugada dat hij het probleem wél kon oplossen. Die Brugada moet zijn Italiaanse collega’s ervan overtuigen dat het hart van Foket oké is.

De talentvolle en fysiek ijzersterke 22-jarige rechtsachter nam vorige week maandag al afscheid van zijn ploegmaats in Gent en zette koers naar Bergamo, waar een contract van vier jaar plus optie klaarlag bij Atalanta, een club die hem sportief als gegoten zit. Maar Atalanta zette de transfer afgelopen weekend plots on hold na de resultaten van zijn medische tests. De club richtte zijn pijlen zelfs al op Timothy Castagne van Racing Genk als alternatief. Voor Foket was het een schok.

Pedro Brugada. Foto: Photo News

Aangeboren afwijking

Het “probleem” was een “bijzonderheid” van zijn hart die bij Atalanta de alarmbellen deed afgaan. Er werden geen hartritmestoornissen vastgesteld, maar wel een aangeboren afwijking die volgens sommige Italiaanse artsen zou kunnen leiden tot hartritmestoornissen. Volgens Brugada is dat wetenschappelijk niet bewezen en een bijzonder verregaande conclusie.

“Woensdag gaan we bijkomend onderzoek doen, want ik wil er zeker van zijn dat er niets is dat we over het hoofd zien”, aldus topcardioloog Brugada, die AA Gent gisteren contacteerde in samenspraak met de entourage van Foket. “Vandaag heb ik onvoldoende info om een definitieve uitspraak te doen, maar op basis van de gegevens waarover ik beschik, maak ik me geen zorgen. Maar de sportmedische commissie in Italië hanteert bijzonder strenge normen. Zij zeggen: als het risico niet nul is, dan is er een risico. Als we zo redeneren, moeten we allemaal stoppen met autorijden.”

Bij toeval vastgesteld

Brugada bevestigt dat het bij Foket om een aangeboren afwijking gaat waarbij een belangrijke slagader van het hart een afwijkend verloopt kent. Als de kransslagader dóór de hartspier loopt, is het eerder ongevaarlijk bevestigde een andere topcardioloog. “Thomas heeft pech, want het is eerder bij toeval vastgesteld bij een scan die niet zo gebruikelijk is. Sommige richtlijnen zeggen dat als je het opereert en je bij een test na zes maanden geen problemen vaststelt, een sporter genezen is verklaard. Maar hoe het zit als je niet opereert, dan zijn die richtlijnen niet duidelijk en sommige dokters willen zich vastklampen aan richtlijnen.”

De bewuste test zal woensdag bij Foket worden gedaan. Als die aangeeft dat het hart van Foket overal voldoende zuurstof krijgt, gaat Brugada vol voor zijn zaak. “Italië is een van de meest conservatieve landen op vlak van hartproblematiek, dus het wordt een zware klus om hen daar te overtuigen”, weet Brugada evenwel. AA Gent wil pas communiceren na het bijkomend onderzoek en in overleg met zijn medische staf, allicht donderdag.