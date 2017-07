Monsterbod voor AA Gent-doelman Kalinic in de maak?

Volgens de Kroatische krant Sportske Novosti zou het Engelse Leicester City een monsterbod van 21 miljoen euro overwegen op de Doelman van het Jaar van AA Gent, de Kroaat Lovre Kalinic.

Algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie had bij eerdere geruchten over interesse van Everton – die naderhand werden bevestigd door de keeper zelf – gezegd dat Kalinic niet te koop was behoudens een monsterbod in de buurt van wat Monaco betaalde voor Youri Tielemans van Anderlecht (minstens 23 miljoen euro).

Engelse bronnen achtten het zeer onwaarschijnlijk dat Leicester zoveel zou uitgeven aan een keeper. Met Kasper Schmeichel heeft Leicester bovendien een topkeeper, al kan het dat de club de markt aftast voor mocht hij een transfer maken.