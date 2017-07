Club Brugge-speler Sander Coopman bijna van Antwerp

Antwerp staat op het punt om Sander Coopman binnen te halen. Het staat dicht bij een akkoord met Club Brugge en de middenvelder zelf.

Vorig seizoen beleefde Coopman nog een geslaagde uitleenbeurt bij Zulte Waregem. Die club wilde hem nu opnieuw huren, maar struikelde over de vraagprijs van 200.000 euro. Antwerp profiteert en troeft de bekerwinnaar af. Het is nog niet duidelijk of het om een definitieve transfer of een verhuur gaat. Coopman is nog met Club op stage in Nederland, maar als de transfer nog deze week wordt afgerond, keert hij vervroegd terug.