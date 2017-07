Annelien Coorevits reageert op gokboete voor Olivier Deschacht

Tien jaar vormen voetballer Olivier Deschacht (36) en ex-Miss België Annelien Coorevits al een koppel en samen hebben ze een dochter en een zoon. In Dag Allemaal reageert Coorevits nu op de boete van 24.000 euro die haart partner werd opgelegd voor het illegaal gokken op voetbalwedstrijden.

Coorevits is karig met commentaar over de boete. “Dat is niet plezant”, zegt ze in een interview met het weekblad. Verder laat ze weten dat Deschacht zelf wel zijn verhaal zal doen, als de tijd daar rijp voor is. Een echte topjaar bleek 2017 alleszins nog niet voor de voetballer. “Het Is niet dat hij hier wekenlang depressief in de zetel hangt. Maar hij vertelt het soms wel wanneer hij een dip heeft.”

Een leven als ‘bekend koppel’ zou Coorevits niemand aanraden. “Wat is er zo interessant aan ons leven? Mensen willen weten wat er in ons boodschappenmandje ligt. Mensen luisteren stiekem mee op restaurant. Als mijn tv-carrière voorbij is, mogen de mensen mij stilletjesaan vergeten.”

2.622 keer gegokt

De Kansspelcommissie had eerst een boete van 100.000 euro geëist omdat het bijzonder zwaar tilde aan het feit dat de afgelopen zeven jaar 2.622 keer geld is ingezet op de uitslag van voetbalwedstrijden met het account bij Unibet van Anderlechtprof Olivier Deschacht. Dat gebeurde 67 keer op eigen wedstrijden van Anderlecht, waarvan 40 wedstrijden waarin hijzelf meespeelde.

Dat de boete uiteindelijk herleid werd tot 24.000 euro komt omdat de Kansspelcommissie rekening hield met bepaalde elementen van de verdediging, zoals het feit dat Deschacht zelf kwam opdagen op de zitting en dat het de eerste keer is dat zo’n hoge boete wordt opgelegd.

