Australische middenvelder op weg naar Club Brugge

Club Brugge zou dan toch de aanslepende transfer van de Australiër Riley McGree afronden. De 18-jarige middenvelder traint niet meer mee bij zijn club Adelaide United en is op weg naar Brugge.

De transfer van de polyvalente middenvelder zat al langer in de pijplijn, maar omdat Adelaide United niet wilde meewerken aan een transfer, kwam het maar niet tot een definitief akkoord. Na druk van de speler op zijn club lijkt het nu wel tot een transfer te komen. Adelaide wil de transfer echter pas officialiseren na de aankondiging van Club Brugge.

