Lokeren legt aanvoerder Overmeire tot 2021 vast

Lokeren - Killian Overmeire (31) heeft zijn contract bij Lokeren tot 2021 verlengd. “Dat zou wel eens kunnen betekenen dat onze kapitein zijn spelerscarrière beëindigt bij Sporting Lokeren en dat hij dus ook zijn hele profcarrière op Daknam actief zal zijn geweest”, zo klinkt het dinsdag op de clubwebsite.

“Ik ben heel blij met deze contractverlenging”, laat Overmeire optekenen. “Sporting is een stabiele club waar ik al heel wat mooie momenten heb beleefd. Mijn honger is alleszins nog niet gestild, hopelijk kunnen we samen met onze supporters bouwen aan de toekomst van deze mooie club.”

Overmeire, eenmalig international, is op Daknam een deel van het meubilair. De bij de Waaslanders opgeleide middenvelder maakte in 2003 zijn debuut bij Lokeren en zocht nooit andere oorden op. Hij won met de club tweemaal de Beker van België (2012 en 2014). Afgelopen seizoen werd Overmeire gehinderd door een scheurtje in de schouderpees, na zijn operatie eind januari kwam hij niet meer in actie.

Verder bond Lokeren Joher Khadim Rassoul twee jaar langer aan zich. De 21-jarige Senegalese middenvelder zette zijn handtekening onder een contract tot 2020.