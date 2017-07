Verdediger vertrekt bij Dortmund en wordt ploegmaat van Thorgan Hazard

Matthias Ginter wordt bij Borussia Mönchengladbach ploegmaat van Thorgan Hazard. De 23-jarige Duitse international komt over van Borussia Dortmund. Dat hebben beide clubs dinsdag bevestigd. De centrale verdediger moet enkel nog zijn medische testen afleggen en wordt normaal gezien later op de dag voorgesteld.

Zondag won Ginter met de Duitse nationale ploeg de Confederations Cup. In 2014 behoorde hij ook tot de selectie van de Mannschaft, die zich in Brazilië tot wereldkampioen kroonde. De verdediger, die intussen veertien caps telt, speelde toen echter geen minuut.

Ginter werd opgeleid bij Freiburg, de club waarvoor hij in 2012 zijn debuut maakte. In 2014 plukte Borussia Dortmund hem weg in het Schwarzwald-stadion. Voor Dortmund kwam hij in 102 wedstrijden in actie.