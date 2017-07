STAGEDAGBOEK STANDARD. Wat met Raman?

Standard vertoeft van zaterdag 15 juli tot donderdag 20 juli op stage in Le Touquet. Onze journalist Bob Faesen is ter plaatse en houdt u dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen bij de Rouches.

Zondag 16 juli: Wat met Raman?

Standard heeft zijn tenten opgeslagen in het Franse kuststadje Le Touquet, de thuisstad van de Franse president Emmanuel Macron. Eerste agendapunt was de wedstrijd tegen RC Lens. De Franse tweedeklasser, met oude bekende John Bostock op de zes, maakte het de Rouches aardig lastig maar toch eindigde het duel in Luikse winst. Sa en Mpoku zorgden voor een 2-0-zege.

Benito Raman zagen we net als Moussa Djenepo, Jerome Deom en Valeriy Luchkevych tijdens het duel op de tribune zitten. Geen goede vooruitzichten dus voor de 22-jarige aanvaller uit Gent. Toen we trainer Sa Pinto na afloop van de oefenzege vroegen naar de situatie van Raman bleef hij echter op de vlakte. “Of ik niet meer Raman reken? Over Luchkevych kunnen we ook praten. Hij heeft ook niet veel gespeeld. Ik kan niet iedereen hetzelfde aantal speelminuten geven. Het zijn keuzes die je maakt. Wat het zegt over de hiërarchie? Ik heb dertig spelers. Dat zijn er te veel. Benito werkt goed en het doet me pijn om hem op de tribune te plaatsen. Maar het is mijn werk om beslissingen te nemen.”