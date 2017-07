De opmars van het Facebook-ontslag

Kun je als werknemer ontslagen worden door een foute tweet of Facebook-post? Bijvoorbeeld door je collega’s te schofferen of je werkgever in diskrediet te brengen? Absoluut en dat ontslag gebeurt misschien zelfs vaker én sneller dan je zou denken.

Wat mag je als werknemer uiten via sociale media? “Wettelijk is er eigenlijk niet zo veel geregeld. Maar op basis van de rechtspraak zijn er toch een aantal richtlijnen”, zegt Virginie Vandenbussche, juriste bij HR- en Well-being-partner Attentia. “Je mag als werknemer op zich misschien wel kritiek hebben op het beleid van je bedrijf, maar tegelijk ben je er in veel gevallen ook het uithangbord van. En als je die kritiek post in een publieke groep, ligt dat toch iets moeilijker.”

Facebook niet zo privé

Vandenbussche haalt het voorbeeld aan van een recent ontslag (zie ontslag 3 in kader ‘Vier ontslagen door Facebook of Twitter‘). “Hierbij had een kaderlid kritiek geuit via sociale media op het beleid van zijn bedrijf. Dat die persoon kaderlid was, verhoogde zijn geloofwaardigheid. Bovendien was het bedrijf beursgenoteerd, waardoor het lekken van bepaalde info extra gevoelig lag”, vertelt ze.

Nog al te vaak gaan medewerkers ervan uit dat ze, bijvoorbeeld op Facebook, alleen zaken plaatsen in privéverband. Maar uit een belangrijk arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat onrechtmatig verkregen bewijs toch kan worden aangewend. Een werkgever zou dus de privacy van een werknemer kunnen schenden en op die manier een bewijs verkrijgen voor ontslag. “Dit zou kunnen impliceren dat iemand bijvoorbeeld een bericht van Facebook afprint en dit aan een overste overhandigt.”

