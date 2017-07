Marseille neemt Luiz Gustavo over van Wolfsburg

Olympique Marseille heeft Luiz Gustavo (29) aangetrokken. De verdedigende middenvelder komt over van Wolfsburg. Dat melden beide clubs dinsdag. Over de contractduur gaf OM geen informatie vrij.

Gustavo werd in 2007 door Hoffenhem naar Europa gehaald. Hij liet voornamelijk van zich spreken bij Bayern München (2011-2013). Met de Rekordmeister won Gustavo in 2013 de Champions League en kroonde hij zich tot Duits landskampioen, een jaar nadat hij met Bayern de DFB-Pokal had gewonnen. Met Wolfsburg veroverde hij in 2015 nog eens de Duitse beker. Bij de Braziliaanse nationale ploeg verzamelde Gustavo 41 caps.

Voor Marseille is Gustavo de tweede aanwinst deze zomer, na de van Monaco overgekomen aanvaller Valère Germain.