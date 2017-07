Van jiujitsu tot worstelen: Perisic niet de enige met meer dan alleen voetbaltalent

Gewezen Club Brugge-aanvaller Ivan Perisic vertegenwoordigde zijn land onlangs op een toernooi beachvolleybal, een uitstapje dat hem trouwens een boete opleverde van zijn club Inter. Maar hij is niet de enige voetballer die tijdens of na zijn loopbaan een respectabel niveau bereikt in een andere sport. Een overzicht.

Paolo Maldini

De natte droom van menige vrouw begin jaren negentig voetbalde tot zijn veertigste en bleek zelfs dan nog niet versleten. Vorige week maakte de gewezen verdediger, net 49 geworden, zijn debuut in het professionele tennis. Zijn eerste wedstrijd in het dubbelspel op een ATP Challenger tornooi in Milaan zat er evenwel na 42 minuten op.

Bixente Lizarazu

Gewezen linksachter van Frankrijk was in zijn jaren bij Barcelona al een taaie opdonder en bewees dat ook nadien. De Franse Bask stortte zich op Braziliaans Jiujitsu en wist zich in 2009 tot Europees kampioen te kronen binnen zijn leeftijds- en gewichtsklasse.

Bruce Arena

De bondscoach van de VS pakte als doelman slechts een cap. Maar voetbal combineerde hij met lacrosse: in 1974 werd hij zelfs wereldkampioen.

Bruce Arena Foto: rr

Pär Zetterberg

Net als zijn bekendere landgenoot Henrik Larsson was Zetterberg een begenadigd speler van floorball, bij ons ook bekend als unihockey. Met Waterloo Lions White speelde Zetterberg na zijn loopbaan als twee keer kampioen, tot hij terugkeerde naar Zweden.

Michel De Groote

Net als collega-voetballers Raymond Mommens, Jacky Stockman of Pierre Carteus deed Anderlecht-speler Michel De Groote aan kaatsen. Tijdens zijn carrière als voetballer zelfs. De Groote speelde een aantal wedstrijden in de hoogste klasse voor Tollembeek maar verdiende vooral zijn sporen met de tweede ploeg, waarmee hij een tijdje in tweede divisie speelde.

Michel De Groote Foto: Belga

Fabien Barthez

Keeper, roker, zotskap in doel. En blijkbaar ook snelheidsduivel. Sinds Fabien Barthez, eertijds onder de lat bij Manchester United, zijn handschoenen in de prullenmand liet, heeft hij een succesvolle reconversie tot autopiloot achter de rug. In zijn Ferrari kroonde hij zich vier jaar terug zelfs tot Frans kampioen GT FFSA.

Carl Hoefkens

De 22-voudige Rode Duivel is sinds hij zijn schoenen aan de haak hing en in Spanje ging wonen verdubbeld in omvang, maar niet omdat hij zich te goed deed aan tapas. Integendeel, Hoefkens is als een gek bezig zich op te werken in crossfit en mocht zelfs al tornooiwinst op zijn naam schrijven.

Gabriel Batistuta

“Een goed paard is nog geen goede ruiter”, zegt Co Adriaanse over ex-voetballers die trainer worden. Gabriel Batistuta bewijst het tegendeel.. als ruiter. De gewezen goalgetter van Fiorentina legde zich na zijn carrière toe op polo en wist de Stella Artois cup te pakken.

Gabriel Batistuta horse Foto: rr

Luis Enrique

Nu hij trainer af is bij Barcelona, heeft Luis Enrique weer tijd om te sporten. De oud-speler van Real Madrid en Barça begon na zijn carrière met marathons en later ook triatlon. “Aanvankelijk zwollen mijn voeten op na 50 minuten lopen omdat ze gewend waren aan 45 minuten voetbal.” Hij finishte zelfs in de Ironman van Frankfurt, in een tijd van 10.19 uur.

Luis Enrique Foto: rr

Ilhan Mansiz

De posterboy van het Turkse voetbal die op het WK 2002 roem vergaarde door de bal over Roberto Carlos te wippen, raakte via het programma Sterren op het IJs verslingerd aan schaatsen. En aan de Slovaakse professionele schaatsster. Een poging om zich te plaatsen voor de winterspelen mislukte evenwel.

Santiago Cañizares

Net als gewezen Italiaans international Daniele Massaro en ex-goalie Jerzy Dudek keerde de oud-doelman van Valencia zich naar rally. Twee weken geleden pakte de 47-jarige Cañizares, na zeven jaar proberen, zijn eerste overwinning.

Tim Wiese

Een panlat kon je hem bezwaarlijk noemen in zijn dagen als doelman bij Werder Bremen. Het is niets in vergelijking met nu: Tim Wiese kwam in een jaar veertig kilogram aan om professioneel WWE-worstelaar te worden. Sport of eerder show, een metamorfose is het alleszins.