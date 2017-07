Sevilla-middenvelder Iborra is op weg naar Leicester City

Leicester City heeft met FC Sevilla een principeakkoord bereikt over de komst van Vicente Iborra. De 29-jarige Spanjaard moet wel nog tot een overeenkomst komen met de ‘Foxes’. Dat heeft de Spaanse club dinsdag bekendgemaakt.

Iborra speelde de voorbije vier seizoenen voor FC Sevilla, dat hem in 2013 wegplukte bij Levante. De verdedigende middenvelder droeg geregeld de aanvoerdersband bij de ‘Rojiblancos’, waarmee hij in 2014, 2015 en 2016 de Europa League won.

Het voorbije seizoen keken FC Sevilla en Leicester City elkaar in de ogen in de achtste finales van de Champions League. De Premier League-kampioen van 2016 schakelde de Spanjaarden uit met een 2-0 thuiszege na een 2-1 nederlaag in Sevilla.