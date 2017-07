GERUCHTEN. Gouden handdruk voor Rooney, Donnarumma tekent toch bij dankzij riant loon, wil Conte Lukaku nu of niet?

De zomertransfermarkt gaat dinsdag zijn vierde dag in. Niemand panikeert voorlopig maar de geruchten over toptransfers schieten uit de grond als paddenstoelen, terwijl bepaalde deals serieuzer en serieuzer worden. Een overzicht!

Rust keer weer in Milaan

Hij leek een tijdje geleden de club die hem in de schijnwerpers zette te verlaten, maar Gianluigi Donnarumma zou volgens Sky Italia nu toch bij AC Milan blijven. De 18-jarige doelman heeft zijn akkoord gegeven voor een contract van vijf jaar ter waarde van 6 miljoen euro per seizoen. Een riant salaris voor een doelman en zeker in de Serie A als je weet dat Gianluigi Buffon 4 miljoen verdient bij Juventus.

Over de Oude Dame gesproken, de transfer van Federico Bernardeschi komt steeds dichterbij. Het toptalent van Fiorentina vertelt volgens alle grote Italiaanse kranten vandaag aan La Viola dat hij zijn contract niet wil verlengen en naar Turijn wil verhuizen. Juve bereidt een bod van 35 miljoen plus bonussen voor. Ondertussen heeft PSG een bod van 15 miljoen geweigerd voor Blaise Matuidi aangezien de Franse club 30 miljoen wil.

Foto: AFP

Op het middenveld denkt Juventus dan ook aan Dani Ceballos, die onlangs verkozen werd tot beste speler op het EK voor beloften. Volgens AS heeft Juve 20 miljoen geboden, net als Real Madrid. Ook Barcelona heeft interesse in de speler van Betis. Op rechtsback onderhandelt Juve met Real over Danilo. De Braziliaan moet echter 30 miljoen kosten aldus Goal Italia, terwijl de Oude Dame niet verder wil gaan dan 20-25 miljoen en ook Chelsea zijn oog heeft laten vallen op de ex-Porto-speler. De transfer van Douglas Costa van Bayern naar Juve lijkt definitief van de baan.

Conte wil Lukaku koste wat het kost (of toch niet?)

Chelsea blijft ondertussen met Juve praten over linksback Alex Sandro. De Braziliaan twijfelt over een nieuw contract van 5 miljoen per jaar bij Juve maar de Bianconeri weigerden al een bod van 60 miljoen van de Blues. Eentje van 70 miljoen zou dan weer niet naar Chelsea’s zin zijn. Daarom komt PSG steeds meer in beeld, dat Matuidi en Serge Aurier in een deal kan betrekken aldus Sky Italia.

De Blues leken AS Roma-verdediger Antonio Rüdiger in huis te hebben gehaald voor 33 miljoen plus 5 miljoen bonussen. De medische testen van de Duitser waren zelfs al gepland voor volgende week aldus Sky Italia. Zover is het echter nog niet want Manchester City lijkt een kaper op de kust te worden. Vooral omdat Roma wel wat ziet in Gaël Clichy en Jesus Navas.

Over naar de Belgen van Chelsea. Real Madrid zou volgens de Evening Standard zijn interesse in Thibaut Courtois verlaagd hebben en zijn zinnen hebben gezet op David De Gea en/of Donnarumma. Los Blancos zijn volgens OK Diario nog wel steeds geïnteresseerd in Eden Hazard. Die willen ze betalen door James Rodriguez te verkopen.

Foto: Photo News

Diego Costa weigerde een zeer lucratief bod uit China en is bereid te wachten tot januari alvorens terug te keren naar Atlético Madrid. Volgens AS neemt de Spanjaard een coach onder de arm om fit te blijven indien hij bij Chelsea op de bank belandt. Dat zou volgens de Daily Telegraph dan moeten gebeuren door de komst van Romelu Lukaku. Coach Antonio Conte wil de Rode Duivel kost wat het kost in huis halen, 114 miljoen of niet. De Daily Star meldt echter dat de Italiaan zijn landgenoot Andrea Belotti van Torino verkiest boven Lukaku. Die heeft een uitkoopclausule van 100 miljoen in zijn contract.

Italiaans Barcelona

Chelsea was net als Manchester City lange tijd geïnteresseerd in Leonardo Bonucci. De verdediger van Juventus liet echter weten niet weg te willen, maar volgens Tuttosport kan dat wel eens veranderen door de interesse van Barcelona. Zijn prijs? Minstens 60 miljoen euro. De Blaugrana werken ondertussen voort aan de transfer van Marco Verratti. El Mundo Deportivo meldt dat voorzitter Josep Maria Bartomeu de Italiaanse middenvelder persoonlijk van Parijs naar Barcelona wil halen met een bod van 80 miljoen.

PSG doet er echter alles aan om Verratti in Parijs te houden. De Franse club zou in die optiek een akkoord hebben met Real-verdediger (vrije speler) Pepe en Monaco-middenvelder Fabinho. Het zou bovendien extra fondsen willen verwerven door de verkoop van Lucas Moura en eventueel ook Angel Di Maria aan Inter. De Nerazzurri zouden al een persoonlijk akkoord hebben met de Argentijn aldus Il Messaggero. Om een deal te forceren zouden ze geld plus Geoffrey Kondogbia richting Parijs sturen.

Om het verlies van de Franse middenvelder op te vangen, denkt Inter aan een aantal grote namen zegt La Gazzetta dello Sport. Naby Keita van RB Leipzig is een optie, net als Arturo Vidal van Bayern. De droom van de Nerazzurri is echter Radja Nainggolan. Voor de Rode Duivel van AS Roma zou de Milanese club 60 miljoen en een jaarsalaris van 7,5 miljoen veil hebben.

Foto: REUTERS

Arsenal doet eens gek

Het is niet van hun gewoontes maar bij Arsenal lijken ze deze zomer eindelijk nog eens stevig uit te halen op de transfermarkt. Lyon-spits Alexandre Lacazette staat “heel dicht” bij een transfer naar de Gunners ter waarde van 50 miljoen plus bonussen. Dat werd door voorzitter Jean-Michel Aulas zelf bevestigd in de Franse krant Le Progres. Ook L’Equipe meldt dat de deal rond is.

Daar houdt het echter niet op. Als we het Portugese A Bola mogen geloven wil Arsenal liefst 80 miljoen spenderen aan Sporting Lissabon-spelers Gelson Martins en William Carvalho. Die laatste speelde nog even voor Cercle Brugge en werd de voorbije jaren al meermaals gelinkt aan Arsenal.

Ondertussen wil Olivier Giroud gewoon bij de Gunners blijven in plaats van te vertrekken naar West Ham, Lyon of Marseille. Alexis Sanchez mag van Arsenal volgens de Daily Mail dan weer niet naar rechtstreekse concurrent Manchester City. Tenzij Sergio Agüero de omgekeerde beweging maakt of City meer dan 100 miljoen betaalt en Arsenal achter wonderkind Kylian Mbappé aankan.

Een Hart voor United?

Bij die andere club uit Manchester is coach José Mourinho niet tevreden. The Guardian meldt dat de Portugees het niet kunnen vindt dat Manchester United deals voor Nemanja Matic, Alvaro Morata en Ivan Perisic maar niet rond krijgt. Voor die laatste, ex-Club Brugge, heeft United opnieuw gesprekken aangeknoopt met Inter. De Italiaanse topclub vraagt echter 50 miljoen voor de Kroaat.

Het goede nieuwe is wel dat Pep Guardiola zijn ‘OK’ gegeven heeft voor een overgang van Joe Hart van City naar United. De Daily Express meldt dat de Engelse doelman zo’n 28 miljoen moest kosten als De Gea richting Real trekt. AS meldt dan weer dat United Marc Bartra van Borussia Dortmund wil, terwijl ook Lucas Biglia weer op de radar van de Red Devils komt. De Argentijn (ex-Anderlecht) wil weg bij Lazio en de deal met Milan blijft maar aanslepen.

Foto: Photo News

Gaat United Wayne Rooney deze zomer verkopen? Everton ziet een terugkeer van het voormalige godenkind wel zitten, een transfer die de spits absoluut zou overwegen aldus Talksport. The Sun meldt echter dat Rooney meer wil dan de ‘gouden handdruk’ van 11,4 miljoen die United aanbiedt. De 31-jarige Engelsman had eerder gedacht aan 34 miljoen...

Concurrentie voor Mignolet?

De concurrentie van Loris Karius kon Simon Mignolet vorig seizoen al bij al makkelijk afslaan maar mogelijk haalt Liverpool een stevigere concurrent in huis. Volgens Spaanse media willen de Reds namelijk 12 miljoen op tafel leggen voor Sevilla-doelman Sergio Rico. De Spanjaard heeft echter een uitkoopclausule van 30 miljoen. Ondertussen heeft Liverpool aan Barcelona laten weten dat Philippe Coutinho niet vertrekt voor minder dan 100 miljoen.

Nog twee kleinere berichten uit Italië. Wesley Sneijder zou dan toch naar Sampdoria verhuizen nu Josip Ilicic in extremis voor Atalanta koos. De Nederlander heeft al een akkoord met de club van Dennis Praet. Torino heeft dan weer zijn zinnen gezet op de Franse Belg Gianelli Imbula van Stoke City. De Granata waren dicht bij een uitleenbeurt en aankoopoptie van 11 miljoen maar Stoke wil 15 miljoen.