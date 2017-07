Standard rondt transfer van Mpoku af

Standard heeft de transfer van Paul-José Mpoku afgerond. De Luikenaars bereikten vandaag een akkoord met het Italiaanse Chievo Verona over een definitieve overgang van de offensieve middenvelder.

De 25-jarige Mpoku tekende in Luik een verbintenis voor vier seizoenen (plus een jaar optie). Mpoku werd gisteren medisch goedgekeurd, nadat Standard zaterdag al een akkoord met de speler zelf en zijn Italiaanse werkgever bereikte. Het betaalt Chievo een relatief bescheiden 1,6 miljoen euro. Dat heeft twee redenen: hij wilde per se weg uit Italië en Chievo was de Luikenaars nog een groot deel van de transfersom die het twee jaar geleden overeenkwam met hen verschuldigd. Standard bekeek al langer wat er juridisch mogelijk was en met deze transfer lost het probleem zichzelf op. In principe zal de Congolese Belg vandaag worden voorgesteld. Mpoku krijgt zijn vertrouwde rugnummer 40 toebedeeld.

Sportief directeur Olivier Renard: "We zijn zeer blij dat Polo terug thuis is. Zijn technische kwaliteiten (die onder meer tot hun recht komen op stilstaande fases), zijn inzet en zijn leiderskwaliteiten zullen troeven zijn voor onze spelersgroep. Polo heeft het DNA van de Rouches in zijn bloed en komt terug om de vooropgestelde doelstellingen van de club van zijn hart mee te helpen realiseren."

Mpoku kreeg zijn opleiding bij Standard, en speelde al 121 wedstrijden voor het eerste elftal (waarin hij 28 keer scoorde). In januari 2015 werd hij uitgeleend aan het Italiaanse Cagliari, daana volgden nog passages bij Chievo Verona en het Griekse Panathinaikos (op huurbasis). Hij werkte ook al acht interlands af voor de Congolese nationale ploeg.