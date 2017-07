VIDEO. Kattenbeul overgiet diertjes met olie en benzine

Heusden-Zolder - Een kattenbeul in Heusden-Zolder maakte al zeker drie slachtoffers. Drie diertjes uit dezelfde straat waren enkele dagen spoorloos en kwamen volledig onder de benzine en olie terug thuis. Een van de dieren is er erg aan toe en wil niet meer eten of drinken. De dierenarts doet er nu alles aan om de kat in leven te houden.

De kat van Amelie Vandebroek trilt nog steeds, heeft geen etenslust en geen energie meer. Het is allemaal het gevolg van de daden van een kattenbeul, die in Heusden-Zolder actief is.Twee dagen geleden kwam het diertje terug thuis, helemaal onder de olie.

"Vier dagen lang was onze kat verdwenen", zegt baasje Amelie Vandebroek. "We hebben er dagen naar gezocht, maar niets gevonden. Uiteindelijk is ze zelf terug naar huis gekomen, volledig onder de olie."

Niet zeker of het goed komt

De dierenarts stelde vast dat Trico ook een buikontsteking heeft. Het diertje krijgt nu antibiotica en verschillende spuiten, maar het ziet er niet goed uit. Het eten blijft staan, en de kat trilt nog steeds.

"Als het binnen vijf dagen niet beter is, moeten we terug naar de dierenarts", zegt Amelie. "Maar die twijfelt of het nog zal goedkomen." Nog volgens Amelie heeft de dierenarts veel werk gehad alle olie en bezine van de kat te wassen.

Niet het enige slachtoffer

Nog twee andere katten in dezelfde straat kwamen de afgelopen dagen volledig onder de benzine thuis.

"Wie het doet, weten we niet. Maar ik zou het graag weten", zegt Amelie nog. De buren gaan samenzitten en bekijken wat ze kunnen doen om de mensen te waarschuwen voor de kattenbeul.