Ex-zakenpartner eist 36,5 miljoen euro van tennislegende Boris Becker

De Duitse tennislegende Boris Becker zit in financieel slechte papieren. Nadat hij door een handelsrechtbank al failliet werd verklaard, moet hij nu wellicht ook nog eens 36,5 miljoen euro ophoesten aan een ex-zakenpartner.

Het lijkt erop dat Boris Becker, ooit een monument in de tenniswereld, stilaan zijn fortuin aan het verliezen is. Door slechte beloftes en slechte plannen. Niet alleen werd zijn zaak onlangs failliet verklaard door een Londense handelsrechtbank, nu voelt hij ook nog eens de hete adem van zijn Zwitserse ex-zakenpartner Hans-Dieter Cleven in de nek. Die zwiert met een gigantische claim van maar liefst 36,5 miljoen euro. Een bedrag waarbij alle andere schulden van de Duitse ex-tennisser totaal verbleken.

Nochtans liet Becker vorige week nog verstaan aan de Süddeutschen Zeitung dat er niets aan de hand was. “Ik kan nog steeds zonder problemen mijn personeelsleden uitbetalen”, vertelde hij. Het was een reactie op het nieuws dat hij al zeven jaar lang een schuld van 180.000 euro met zich meesleurt. Sociale lasten die hij nooit betaald zou hebben aan de Zwitserse staat, waar hij een zaak had.

Maar dat Becker financieel niet alles op een rijtje heeft, blijkt nu uit de claim waarmee zijn voormalige zakenparnter Hans-Dieter Cleven staat te zwieren. “Elk verzoek tot betaling is door Becker telkens totaal genegeerd. Zelfs een schriftelijk bewijs, waarin hij de terugbetaling van zijn schulden belooft, heeft hij nooit nageleefd.”

Het was met Cleven, een steenrijke Zwitser, dat Becker ooit de “Becker-Cleven-stichting” uit de grond stampte, een organisatie die zich bezighoudt met beweging bij kinderen en jongeren.