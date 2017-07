Is het echt nodig om je lakens elke week te verversen?

Weinig huishoudklussen die vervelender zijn dan de lakens verversen. En toch doet u er goed aan om elke week uw beddengoed te wassen, ongeacht hoe schoon u bent.

We zijn waarschijnlijk niet de enigen die de tijd tussen twee wasbeurten proberen rekken door de lakens wat vaker uit te schudden en luchten. Maar dat houdt bacteriën niet tegen om lustig verder te kweken in uw bed, zo waarschuwt de Amerikaanse microbioloog Philip Tierno, verbonden aan de New York University. Wie niet ziek wil worden, moet zijn lakens minstens één keer per week verversen, luidt dan ook zijn devies.

Tierno wijst erop dat we ongeveer een derde van ons leven in bed doorbrengen. Voornamelijk om te slapen, maar ook wanneer we het rustig houden in bed verliezen we heel wat zweet, en laat dat net de ideale voedingsbodem zijn voor schimmels. Bovendien zijn wij niet de enigen die vuiligheid in bed brengen, ook de matras zelf (overigens een ideale broedplaats voor huisstofmijt) trekt microben aan, alleen al door de wet van de zwaartekracht.

Volgens Tierno is er niet veel tijd nodig opdat het microscopische leven tussen de rimpelingen en plooien van onze lakens zich razendsnel kan vermenigvuldigen. Bovendien lig je zo dicht bij de bron van vuiligheid dat je die continu inademt. ‘Zelfs als je geen allergieën hebt, kan dit een allergische reactie uitlokken.’

Tom Van de Wiele, professor microbiële ecologie en technologie aan de Universiteit Gent, heeft zelf nog geen onderzoek gevoerd naar het microbenparadijs tussen onze lakens, maar kan zich vinden in de waarschuwing van zijn collega. ‘Het is nu eenmaal logisch dat je het aantal schimmels naar beneden kan halen door je lakens elke week te wassen, en zo het risico op ziekte of allergieën kan verminderen.’

Ook wie denkt beter af te zijn door iedere avond te douchen alvorens in bed te stappen, helpt de zaak niet meteen vooruit. ‘Het feit dat je ’s avonds doucht of je niet zal weinig helpen, de microben op je huid ga je er immers niet afwassen. Of je nu gedoucht hebt of niet, zweten doe je toch en dat zorgt voor vocht dat tussen de lakens kruipt.’

Dan maar investeren in een extra beschermhoes voor matras en hoofdkussen? ‘Het is net de bedoeling dat lakens en matrassen vocht opnemen, beschermhoezen nemen die functie weg. Beter is om je lakens zo vaak mogelijk buiten te hangen om te drogen: zo geef je micro-organismen minder kans om te groeien. Wie toch een hoes gebruikt, kan die dus maar beter ook vaak genoeg veranderen.’