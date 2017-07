Vadis Odjidja blaast transfer naar Rusland in laatste instantie af

Vadis Odjidja trekt dan toch niet naar het Russische Krasnodar. De 28-jarige middenvelder van het Poolse Legia Warschau aasde nochtans op een transfer, Krasnodar wilde 3.5 miljoen euro neertellen voor de middenvelder en enkel het (rainte) contract moest nog getekend worden. Het leek plots erg snel te gaan maar Vadis kreeg geen goed gevoel bij de transfer, waardoor hij vandaag in laatste instantie de transfer zelf afblies.

Een kleine 4 miljoen euro, die mits bonussen kon oplopen tot 5,5 miljoen euro: zoveel wilde het Russische Krasnodar neertellen voor onze landgenoot Vadis Odjidja. Het contract voor drie jaar lag klaar maar zal dus nooit getekend worden.

Toen de ex-speler van Anderlecht en Club Brugge vorige week wegens familiale omstandigheden nog in België verbleef, werd Legia nerveus. Er werd een manoeuvre vermoed om druk te zetten. En toen verscheen het ambitieuze Krasnodar plots op het toneel. Niet alleen de transfersom oogde interessant, ook het loon was een stuk aantrekkelijker dan wat Odjidja elders kon verdienen. Legia bood een contractverbetering voor 1 miljoen euro per jaar, bijna het dubbele van de 600.000 euro die hij nu ving. Olympiakos bood nog meer, maar Krasnodar was volgens Poolse media bereid een jaarloon neer te tellen tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. De deal leek beklonken maar in laatste instantie zag Vadis een transfer naar Krasnodar dus toch niet zitten.

Toch een kans voor Hasi?

Daarmee neemt de transfersaga van de 28-jarige middenvelder een zoveelste wending en lijkt een einde nog niet voor meteen.

Een transfer naar de Griekse kampioen Olympiakos zat eerder in de pijplijn en zal nu ongetwijfeld opnieuw op de proppen komen. Besnik Hasi is er immers trainer en die heeft Odjidja een jaar geleden al uit het slop getrokken bij de Engelse degradant Norwich en bij Legia een nieuwe start geschonken. Nog voor hij kon profiteren van de kwaliteiten van zijn nummer tien, stond Hasi echter op straat. Deze zomer wilde de ex-trainer van Anderlecht dat kunstje herhalen bij Olympiakos. En dus drong hij erop aan om Odjidja, verkozen tot Speler van het Jaar in Polen, naar Athene te lokken. Met slechts een jaar contract leek dat wel mogelijk. Maar Olympiakos bood 2,5 miljoen euro, ruim te weinig naar de zin van de voorzitter van Legia. Die plakte een vraagprijs van 5 miljoen op zijn felbegeerde Belg. Een som die de Grieken niet konden noch wilden betalen.

Wordt de komende weken ongetwijfeld vervolgd...