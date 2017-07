Zo mager, maar toch eet deze vrouw meer hamburgers in tien minuten dan de meeste mensen in een volledig jaar

Deze vrouw eet meer hamburgers in tien minuten dan de meeste mensen in een volledig jaar Video: Reuters

Een Amerikaanse moeder van vier verdedigde maandag met verve haar titel als regerende kampioen van de jaarlijkse eetwedstrijd in Washington D.C. De veelvraat verorberde 21 hamburgers in tien minuten, maar kon haar eigen record spijtig genoeg niet verbreken.

De Amerikaanse Molly Schulyer nam het maandag op tegen dertien andere competitieve eters tijdens de eetwedstrijd in de Amerikaanse stad Washington D.C. De wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd op de vooravond van Independence Day, de Amerikaanse nationale feestdag die op 4 juli wordt gevierd.

Schuyler is de regerende kampioen en kaapte de voorbije drie jaar de trofee en het prijzengeld weg van haar tegenstanders. “Vorig jaar at ik er 26 of 27”, zei de Amerikaanse, die een persoonlijk record heeft van 28 opgegeten hamburgers. “Maar het is vooral veel brood eten. Het gaat erom om de broodjes naar binnen te blijven proppen.”

De eetwedstrijd lokt jaarlijks tientallen kijklustigen die de etende deelnemers toejuichen en achteraf genieten van een gratis hamburger.