Cavendish afgevoerd naar ziekenhuis, Sagan bood meteen zijn excuses aan

De Fransman Arnaud Démare won in Vittel de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk maar achteraf werd enkel gesproken over een incident tussen wereldkampioen Peter Sagan en Mark Cavendish. De wereldkampioen ging zich na de finish meteen excuseren bij een gehavende Cavendish maar werd later door de jury onverbiddelijk naar de laatste plaats in de uitslag verwezen. Cavendish werd even later afgevoerd naar het ziekenhuis met zijn arm in een verband. Aan de ploegbus werd gevreesd voor een gebroken schouder.

De sprint werd ontregeld door een massale valpartij in de slotkilometer. Onder meer gele trui Geraint Thomas (Sky) smakte tegen de grond. Daarna was er nog een tweede val in de laatste 100 meter. Mark Cavendish was daarvan het belangrijkste slachtoffer. Hij wilde Sagan voorbij maar die maakte zich breed met de elleboog, waarna ‘Cav’ tegen de dranghekken ging. Meteen na de finish trok Sagan naar Cavendish om zich te excuseren.

Aan de ploegbus klonken alarmerende berichten over een mogelijke schouderbreuk maar ploegleider Jean-Pierre Heynderickx wilde niet panikeren: “In de bus zag het er niet goed uit, hij had last aan zijn hand en zijn schouder. De bewegingen waren niet zoals zou moeten maar hij sprak zelf al over de komende etappes en dat is toch een goed teken...”

Greipel woest

Bij Lotto-Soudal reageerde André Greipel woedend: “De regels zijn er voor iedereen, Sagan denkt dat hij de koning is maar de regels zijn er ook ook voor wereldkampioen.”