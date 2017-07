Bijna verdubbeling van opbrengsten fraudebestrijding in 2016

Brussel - De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) behandelde vorig jaar precies 2.492 dossiers, wat goed was voor 1,718 miljard extra belastinginkomsten. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de FOD Financiën. In 2015 waren dat nog 1.079 dossiers, goed voor 969 miljoen euro extra inkomsten. In het jaarverslag wijst de overheidsdienst ook op het succes van de experimenten met ‘nudging’.

De forse meeropbrengst is vooral te verklaren door het aantal afgehandelde dossiers inzake inkomstenbelasting. Het aantal dossiers is met 67 procent gestegen: van 1.211 in 2015 naar 2.028 vorig jaar. De gemiddelde opbrengst per dossier bedroeg vorig jaar goed 630.000 euro: ook daar een opmerkelijke stijging in vergelijking met het voorgaande jaar (395.545 euro).

Het aantal btw-dossiers is dan weer licht gedaald - 498 in 2015 en 464 in 2016. Per dossier bedragen de gemiddelde btw-supplementen 958.381 euro. “Hoog, te wijten aan een steeds betere selectie en risico-analyse”, klinkt het in het jaarverslag.

Het globale resultaat is volgens de FOD het beste sinds 2001. Voor de inkomstenbelastingen werd enkel in 2012 nog meer geïnd, en voor btw is het tweede beste resultaat.

Zoals bekend experimenteert de fiscus met de zogenaamde nudging-techniek: dankzij subtiele duwtjes in de rug mensen in de richting van een gedragsverandering sturen. De herinneringsbrief, die normaal in oktober of november verstuurd wordt, is zo herschreven dat belastingbetalers tot een snellere betaling worden aangezet.

Er werden negen typebrieven opgesteld, die elk verstuurd werden voor ongeveer 27.000 “openstaande schuldartikels”. De brief waarin expliciet gedreigd werd met een geldboete, leidde tot het hoogste aantal betalingen: 64 procent van de schulden werd afbetaald, tegenover 53 procent bij de controlegroep. De zeven andere typebrieven leidden allemaal tot een afbetaling van meer dan 60 procent.

“Dit project wordt voortgezet”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD. “Maar niets is statisch: het spreekt voor zich dat we verdergaan met de brief die het beste resultaat oplevert.”