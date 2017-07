Een kwestie van vertrouwen: motorrijder krijgt zijn vriendin zo ver om te figureren in zijn filmpjes met stunts

Deze stuntman mag de hemel elke dag loven omdat hij een meisje heeft gevonden die hem blindelings vertrouwt en telkens bereid is om te figureren in zijn video’s. De vrouw riskeert zonder verpinken haar lijf en leden, zodat haar vriend zijn vaardigheden met een motorfiets kan demonstreren.

De video van het stuntende motorrijder en zijn vriendin gaat momenteel de wereld rond, maar niet iedereen vindt de beelden even spectaculair of indrukwekkend. “Ze is gek”, “het maakt niet uit hoe goed hij is, je riskeert geen mensenleven voor een video” of “hij is een idioot en zij is oerdom om erin mee te gaan”, zijn slechts enkele van de negatieve commentaren op sociale media.