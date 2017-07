Frieda is op zoek naar man die hielp reanimeren: “Wie is mijn reddende engel?”

Roeselare - Half juni zakte Frieda Platteeuw in mekaar op het terras van broodjeszaak Maxice in de Brugsesteenweg. Ze werd gereanimeerd door de zaakvoerder, een medewerkster en een klant. Maandag ging ze er voor het eerst sinds het voorval weer een broodje eten. “Ik ben nog op zoek naar mijn derde reddende engel”, zegt ze.

Op vrijdag 16 juni werd de 61-jarige Frieda Platteeuw uit Roeselare onwel toen ze samen met haar vriend een broodje ging eten in broodjeszaak Maxice langs de Brugsesteenweg. Het koppel zat op het terras te wachten op hun bestelling toen de gepensioneerde vrouw plots in elkaar zakte. “Ze begon te schudden, werd blauw en had schuim op de mond”, weet uitbater Kris Godderis nog. Samen met een werkneemster en een klant greep Godderis onmiddellijk in. Nadat de tafels en de stoelen aan de kant werden geschoven, begonnen ze met drie de vrouw te reanimeren.

Meer dan half uur gereanimeerd

Terwijl het drietal de eerste zorgen toediende, werden de hulpdiensten verwittigd. Die kwamen snel ter plaatse en namen het werk van het drietal over. Frieda werd nog een halfuur lang gereanimeerd nabij de broodjeszaak. Het slachtoffer werd vervolgens in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Nu is Frieda gelukkig terug aan de beterhand. Sinds vorige week is ze weer thuis. “Na die zware hartaanval voel ik me nu toch een pak beter. Ik moet nog oppassen, maar ik wilde koste wat het kost de mensen bedanken die mij het leven gered hebben.”

Bloemen

Maandag ging Frieda voor het eerst sinds haar hartaanval naar haar favoriete broodjeszaak om er weer een broodje eten. Maar vooral om Kris en Shari te bedanken omdat ze haar leven gered hebben. “Het smaakte me beter dan ooit”, zegt ze, “ik heb echt mijn leven te danken aan Kris, Shari en een derde persoon, een klant, maar ik weet niet wie dat is. Ik wil die persoon ook heel graag bedanken.”

Frieda bracht bloemen mee voor het team van Maxice en bedankte hen uitvoerig. Ze bedankte hen uitvoerig, maar het knaagt een beetje dat er nog iemand ontbrak. “Wie is die derde persoon die mij gered heeft? Als iemand dat weet, of als die persoon dit artikel leest, laat hij dan zeker contact met mij opnemen.”