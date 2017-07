Er heeft nog geen klant gegeten op dit terras en toch grijpt boze buur al in

Brugge - In de nacht van maandag op dinsdag schreef een buurtbewoner een niet mis te verstane boodschap op het vers gelegde terras van Cantine Copine. “We mochten er zelf nog niet op lopen en dan treffen we 's morgens dit aan”, zegt chef Karen Keygnaert.

‘Denk ook eens aan de rust voor de buurt aub!!!’ Dat stond gistermorgen op het gloednieuwe terras van restaurant Cantine Copine aan de Steenkaai in Brugge te lezen. Een buurtbewoner lijkt de zaakvoerster met die boodschap te willen waarschuwen voor toekomstige geluidsoverlast. “Maar hier komt zelfs niet eens elektriciteit, dus er zal al zeker geen muziek gespeeld worden”, reageert chef Karen Keygnaert (46). “Die boodschap is dus wel heel voorbarig.”

Halverwege mei opende Karen - ex-sterrenchef in restaurant A'Qi - na anderhalve maand renoveren haar gloednieuwe Cantine Copine aan de Steenkaai. De keuken draait ondertussen op volle toeren en dus achtte Karen het de hoogste tijd voor een volgende stap. Maandag is de traditionele sluitingsdag en toen werd er een nieuw terras aangelegd. Het is de bedoeling om er vanaf volgende week ook gasten te kunnen ontvangen. Zelf mocht Karen nog niet op het terras wandelen omdat de voegen tussen het polybeton nog moeten uitharden.

De verbazing was dan ook groot toen ze er gistermorgen de geschreven boodschap op aantrof.

Karen weet niet goed wat ze er precies van moet denken. “Leuk wakker worden, is natuurlijk anders, maar ik laat het niet al te veel aan mijn hart komen”, reageert ze. “Al voel je je door zulke acties natuurlijk niet echt welkom. We blijven nog altijd een restaurant, het is niet de bedoeling om er een discotheek van te maken.”

“Kinderachtige zaken”

Wie dat wil, kan langs de zijkant van het gebouw zonder veel problemen tot bij het terras geraken, al bevindt zich dat uiteraard op privéterrein.

“Het moet dus iemand zijn die de buurt enorm goed in de gaten houdt en alle veranderingen nauwlettend opvolgt. Ik heb dan ook meteen aangifte gedaan bij de politie, kwestie van een duidelijk signaal uit te sturen, want ik heb echt geen tijd om me in het vervolg nog met zulke kinderachtige zaken te moeten bezighouden. Gelukkig heeft de dader door er op te lopen geen schade veroorzaakt en is de boodschap er niet in gekerfd.”

Bij de Brugse politie bevestigen ze de aangifte. Zij gaan in eerste instantie ook uit van een buurtbewoner. “Al houden we alle opties open”, klinkt het. “We zijn uiteraard een onderzoek gestart.”