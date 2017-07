Voormalig speler van Eupen (22) overleden na verkeersongeval

Ntuthuko Radebe, tot afgelopen seizoen speler van KAS Eupen, is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Zuid-Afrika. Radebe was 22 en was een goede vriend van kersverse Anderlecht-aanwinst Henry Onyekuru.

Radebe kwam als jong talent van de Aspire Academy in Qatar in 2012 naar de Oostkantons. Als linksback speelde hij 43 competitieduels voor Eupen. Hij scoorde één keer. Het contract van Radebe liep eind juni 2017 af, waarna hij verkoos zijn voetbalcarrière in eigen land verder te zetten.

“De spelers, de staff, alle medewerkers en supporters van KAS Eupen hebben een goede vriend verloren”, luidt het in een mededeling van de eersteklasser. “Zijn vriendelijkheid, zijn gezelschap, zijn loyaliteit, zijn engagement en zijn goede humeur werd hier erg geapprecieerd. Ntuthuko Radebe zal voor altijd een lid van onze familie blijven.”