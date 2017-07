Historisch monument meteen dicht na vernietigende inspectie

Oostende - Het verslag van de stabiliteitsingenieur over de Koninklijke Gaanderijen is vernietigend. Door de onveilige toestand moeten de volledige Gaanderijen worden afgesloten voor het publiek. Tot het monument onderstut is, én er netten hangen.

De grondige inspectie van de Koninklijke Gaanderijen kwam er in opdracht van de stad, nadat er vorige week opnieuw grote brokstukken naar beneden waren gevallen. Niemand raakte gewond, maar een grondig onderzoek over de veiligheid van de Gaanderijen drong zich op. Dat onderzoek is nu afgerond. De stabiliteitsingenieur stelde in zijn verslag dat de toestand onveilig is, én dat de Gaanderijen afgesloten moeten worden. “Veiligheid gaat voor alles, dus werden de Gaanderijen afgezet met nadars voor het grote publiek”, zegt schepen Martine Lesaffre (Open VLD), bevoegd voor Ontwerp en Beheer Gebouwen. Het probleem is gekend bij de stad.

Te zwaar dak

De dakbedekking van de Gaanderijen is te zwaar. “De roofing en de platen zijn versleten. Hierdoor sijpelt er water door, waardoor het gewapend beton roest en het kapsel rond de balken loskomt en afbrokkelt”, zegt Lesaffre.

De Koninklijke Gaanderijen zijn al jaren in slechte toestand. Wegens een gebrek aan geld voor de dure renovatie laat een oplossing al lang op zich wachten. De stad Oostende en de Vlaamse overheid beslisten daarom vorig jaar om het renovatiedossier te bundelen met dat van het Thermae Palace Hotel. Een private partner neemt straks als nieuwe uitbater de renovatiekosten voor het Thermae Palace én de Gaanderijen op zich, met de voorziene subsidies. Het dossier zou over enkele maanden moeten rond zijn. In afwachting daarvan moet de stad nu al maatregelen nemen.

“Alle balken zullen worden onderstut en er komen netten over de hele lengte van driehonderd meter. De stad neemt de kosten op zich. Hoeveel die zullen bedragen, is nog niet duidelijk. Aannemer Boey is volop bezig met de nodige materialen te zoeken. Pas nadat alles opnieuw veilig is, gaan de Gaanderijen weer open. Een datum kunnen we daar nog niet op plakken”, zegt schepen Lesaffre. De afsluiting is een streep door de rekening van de uitbater van Brasserie Albert in het Thermae Palace Hotel, die niet alleen zijn terras maar ook de toegang via de zeedijk moet sluiten. “De nooduitgangen blijven verzekerd, maar de toegang is tijdelijk gesloten. De werken zullen eerst in de omgeving van het Thermae Palace worden uitgevoerd, zodat de hinder beperkt blijft”, aldus nog schepen Lesaffre.