Dit zijn de meest spraakmakende incidenten uit de Tourgeschiedenis

Wereldkampioen Peter Sagan moet na zijn ellebogenwerk de 104e Ronde van Frankrijk vroegtijdig verlaten. Daarmee treedt de Slowaakse renner toe tot hetzelfde clubje toe als Tom Steels en Mark Renshaw.

Tom ‘Bidon’ Steels

Ook de Belgische renner Tom Steels (toen Mapei-GB) werd in 1997 uit de Ronde van Frankrijk gezet. De wielrenner uit Sint-Gillis-Waas had in volle sprint zijn drinkbus weggegooid in de richting van collega Frederic Moncassin. De wedstrijdjury was onverbiddelijk: Steels werd uitgesloten. De ritzege van de zesde etappe van Le Blanc naar Marennes ging uiteindelijk naar Jeroen Blijlevens, nadat de Duitser Erik Zabel gediskwalificeerd werd wegens onregelmatig sprinten.

Foto: AP

De kopstoot van Renshaw

Dat de gemoederen in volle sprint al eens duren oplopen, bewijst ook de Australische renner Mark Renshaw (toen HTC-Colombia). In de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk in 2010 kookte het potje van Renshaw over en deelde hij meerdere kopstoten uit aan de Nieuw-Zeelander Julian Dean (Garmin). Nadien richtte Renshaw zijn pijlen op Tyler Farrar: De Amerikaan werd door Renshaw in een hoekje geduwd en mocht een kruis maken over de ritzege.

De selfie van Guerini

Nadat zijn ploegmaat en kopman Jan Ullrich geblesseerd uitviel, mocht de jonge Italiaan Giuseppe Guerini in 1999 zelf zijn kansen wagen. Op amper twee kilometer van de finish naar L’Alpe d’Huez kwam de klimmer onzacht in aanraking met een Duitse amateurfotograaf. Guerini kwam pijnlijk ten val, krabbelde opnieuw overeind en ging uiteindelijk toch nog met de prestigieuze ritoverwinning aan de haal.

Foto: AFP

Het achterwiel van Beloki

In 2002 werd hij nog tweede, een jaar later sloeg voor Joseba Beloki Dorronsoro (toen ONCE-Eroski) het noodlot toe. In de negende etappe, tijdens de gevaarlijke afdaling van de Côte de la Rochette, kreeg de Spanjaard materiaalpech en kwam hij zwaar ten val. Hij bracht daarbij zijn dijbeen, pols en elleboog. Een lange periode van revalidatie volgde maar de gehavende Beloki kon daarna nooit meer zijn oude vorm aannemen. In 2007 hing hij zijn fiets aan de haak.

Foto: AP

Nelissen en de politie

Ook Wilfried ‘Jerommeke’ Nelissen kwam zwaar ten val tijdens zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk in 1994. Tijdens de massasprint in Armentières kwam de Belg in aanraking met de politie: hij botste aan zeventig kilometer per uur tegen een fotograferende politieman en bleef bloedend op het midden van de weg liggen. Ook de Fransman Laurent Jalabert, de Italiaan Fabiano Fontanelli en Alexander Gontchenkov uit Oekraïne werden meegesleurd in de valpartij.

Foto: Photo News

De loper in Froome

Motards, een smalle doorgang en een mensenzee leverden in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk wel vaker problemen op. In 2016 werd geletruidrager Chris Froome het slachtoffer. De Keniaanse Brit knalde op de Mont Ventoux tegen een stilstaande motard aan en moest voor minstens één minuut te voet verder. Door het incident verloor Froome aanvankelijk zijn gele trui waarop de Tourdirectie besloot in te grijpen: De tijdsverschillen tussen de betrokken renners werden ongedaan gemaakt en Froome mocht de felbegeerde gele trui behouden.