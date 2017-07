David (56) en Maureen (71) wonnen 528 miljoen, maar nu lijkt het alsof er niets gebeurd is

528 miljoen dollar, oftewel 465 miljoen euro. Zo groot was de prijzenpot die de Amerikaanse David Kaltschmidt (56) en Maureen Smith (71) in februari 2016 in de wacht wisten te slepen. Daar kan je talloze huizen, wereldreizen, jachten, juwelen en andere luxueuze dingen van kopen, waar andere mensen alleen maar van kunnen dromen. Maar nu, vier maanden na de winst, lijkt er niets veranderd te zijn bij het koppel uit Melbourne Beach in de Amerikaanse staat Florida.

Het was de grootste prijzenpot uit de geschiedenis van de Amerikaanse lotto ‘Powerball’. Al 30 jaar lang waagden David en Maureen hun kans met 4, 8 , 19, 27, 34 en extra bal 10, meestal zonder veel resultaat. Totdat ze op een avond in februari 2016 de schrik van hun leven kregen. Alles was juist. En dat leverde hen een bedrag van maar liefst 528 miljoen dollar op.

Anderhalf jaar later

Nu, anderhalf jaar later, ging de Britse krant ‘The Daily Mail’ het koppel opnieuw opzoeken. Wat ze daar zagen, hadden ze nooit verwacht. In het huishouden van David en Maureen is er amper iets veranderd. Er staat een nieuw model van de terreinwagen die David al had op de parking, met daarnaast een Tesla van 80.000 euro om naar de supermarkt te rijden.

Maar dat is het zo ongeveer. De oude trouwe vissersboot van de man is gebleven en het koppel woont nog steeds in hetzelfde bescheiden huisje. Tijdens het weekend eten ze nog steeds in dezelfde restaurants en shoppen dat doen ze het liefst in hun vertrouwde winkels. Inclusief herbruikbare zak. En hun gewoonte om een lottobiljet te kopen? Die behouden ze nog steeds, met exact dezelfde cijfers.

De meest gelukkige lottowinnaars ooit!?

Wat doen ze dan eigenlijk met de gewonnen miljoenen? “Oh, niet spannends”, vertelde Maureen aan Daily Mail. “Ik zorg voor mijn familie.” Het koppel is heel gelukkig zoals ze nu zijn en blijven nog steeds hun vriendelijke en vrijgevige zelf. Een veel fijner lot dan dat van heel wat andere lottowinnaars...

