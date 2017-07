De Cubaanse overheid wil opnieuw een aantal rendez-voushotels openen, zodat verliefde koppeltjes die geen dure hotelkamer kunnen betalen hun liefde voor elkaar niet langer op straat moeten consumeren.

Cuba kampt met een huizentekort waardoor grote families noodgedwongen samen onder een dak blijven wonen en koppels na een scheiding vaak nog tafel en bed moeten blijven delen. Dat vertaalt zich in een gebrek aan privacy voor verliefde stelletjes.

Sommigen trekken zich daarom al eens terug op hotel, maar niet iedereen kan zich dat veroorloven. Zij moeten hun toevlucht zoeken in parken, donkeren trappenhallen, het strand of zelfs de Malecon, de grote zeeboulevard van Havana.

Rendez-voushotels

De communistische regering wil daarom opnieuw een aantal rendez-voushotels openen in eigen beheer, opdat het voor iedereen mogelijk wordt om een kamer te huren voor een aantal uur, zo schrijft de vakbondskrant Trabajadores.

De bevolking is bekend met het concept: zogenaamde ‘posadas’ verdwenen pas in de jaren negentig uit het straatbeeld, tijdens de economische crisis, toen ze voornamelijk gebruikt werden om slachtoffers van orkanen op te vangen.

“Grote sociale impact”

“De stad heeft dit nodig. Er is veel vraag naar zulke hotels, ze hebben bovendien een grote sociale impact en zijn zonder twijfel winstgevend”, aldus de lokale huisvestingsmaatschappij over de plannen. Binnenkort zullen vijf ‘posadas’ de deuren openen. Later worden ook oude liefdeshotels zoals La Monumental in al hun glorie hersteld.

“Het is niet vreemd dat er wordt nagedacht over verschillende opties om lief te hebben”, klinkt het in Trabajadores. “Het is een realiteit waar iedereen mee wordt geconfronteerd. Seks mag geen luxe worden.”