Vlaamse houtsnijder dwingt modeketen Zara op de knieën

Maaseik - De Brusselse rechtbank van koophandel heeft winkelketen Zara Home veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor het kopiëren van een ontwerp van ornamentsnijder Patrick Damiaens. Dat bericht De Tijd. Het gaat om sierkaarsen waarop een door Damiaens ontworpen familieschild prijkt. De rechtbank legde daarnaast een verbod op voor de toekomstige verkoop van de sierkaarsen, die ondertussen al uit de handel waren genomen.

Patrick Damiaens ontdekte in 2014 dat meubelketen Zara Home zijn ontwerp had gebruikt voor sierkaarsen. Het gaat om een familieschild dat de Limburgse houtornamentist had gesneden in opdracht van de Nederlandse familie Odink. Damiaens liet het er niet bij, en nam, samen met opdrachtgever Odink, een advocaat onder de arm.

De Brusselse rechtbank van koophandel oordeelde dat Odink geen, maar Damiaens wel auteursrecht kon laten gelden op het ontwerp, en dat Zara Home dus inbreuken heeft gepleegd door de kaarsen in de handel te brengen. De meubelketen moet een schadevergoeding betalen en mag de kaarsen niet meer verkopen.

Het vonnis heeft door de territoriale bevoegdheid van de rechtbank enkel betrekking op de in België aangeboden kaarsen, legt advocaat Dieter Delarue uit, die voor Damiaens optrad in de zaak. Maar het vonnis is een goed startpunt om verdere stappen te zetten en ook in Zara-thuisland Spanje te gaan procederen, waar het verbod en de vergoeding dan uitgebreid kunnen worden voor heel Europa.

Zara kan nog wel in beroep gaan. Het bedrijf beraadt zich momenteel over eventuele verdere stappen, laat advocaat Jef Keustermans weten aan De Tijd.