Zijn onze EU-parlementairen royaal betaalde spijbelaars? Amper 30 van de 700 leden daagden dinsdag op. Wij gingen na waar de Vlaamse parlementsleden uithingen

Ongezien: een EU-voorzitter die zijn eigen controleorgaan “niet serieus” noemt. Amper een 30-tal van de 751 parlementsleden kwam opdagen voor zijn speech. “Natuurlijk geeft dat een heel slecht beeld, maar we zijn wél hard aan het werken”, zeggen de Vlaamse europarlementairen in koor. Maar dat het anders en beter moet, daar is iedereen het over eens.