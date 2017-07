Waarom drugskoning er alles aan doet om het nieuwe programma van Tom Waes tegen te houden

Lommel - Janus Van Wesenbeeck doet er alles aan om te voorkomen dat ‘Undercover’, de nieuwe fictiereeks met Tom Waes gebaseerd op zijn leven, het scherm haalt. De drugsbaron probeert al decennialang zo discreet mogelijk door het leven te gaan. De crimineel klom op die manier op tot een van de grootste drugssmokkelaars van de Lage Landen. In zijn gloriejaren verkocht hij één ton coke per week. Twee jaar geleden werd hij uit de cel vrijgelaten en sindsdien is hij spoorloos.

Janus Van Wesenbeeck (56) – in het milieu bekend als“Harry Potter” wegens zijn brilletje – groeide op in een woonwagenkamp in Eindhoven. Zijn vader Gerard “Gradje” ...