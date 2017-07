Het mysterie van de oerdegelijke Romeinse strandwallen ontrafeld: daarom zijn ze nog steeds sterker dan moderne muren

Meer dan 2.000 jaar later staan de Romeinse structuren nog steeds trots te schitteren aan de stranden, terwijl heel wat moderne constructies de tand des tijds niet kunnen doorstaan. Nu hebben enkele wetenschappers het geheim van de Romeinen ontdekt: het mysterieuze recept van hun stenen structuren.

“De Romeinen waren heel intelligent”, zo zegt Marie Jackson, een geologe van aan de Amerikaanse universiteit van Utah, die de succesfactoren van de Romeinse structuren samen met haar team heeft ontdekt. Het volk dat heerste vanaf de zesde eeuw voor Christus had zo ook al vloerverwarming in hun huizen en wist perfect hoe het met handgereedschap gigantische structuren kon bouwen zoals het Colosseum en de aquaducten.

Succesfactor: de mix van hun beton

Jarenlang debatteerden academici over de succesfactoren van de grootse Romeinse wallen bij het water. Nu blijkt dat de stevigheid geen verdienst is van de sterke stenen die ze uit Egypte importeerden en ook niet van het goede onderhoud. Hun geheim is de mix van het beton. Een bekende Latijnse auteur, Plinius de Oudere, schreef het al in zijn ‘Naturalis Historia’: “Ons beton is onwrikbaar voor de golven en wordt elke dag sterker en sterker.”

In het academische tijdschrift ‘American Mineralogist’ vertelt Jackson en haar team nu hoe dat precies komt. “Het succesvolle recept bestaat uit zeewater, kalk, vulkanische as en vulkanische stenen, zo blijkt. Omdat het zeewater en de kalk gedurende de jaren door een chemisch reactie het vulkanisch materiaal oplost, komen er nieuwe mineralen vrij. Zo krijg je onder andere gekristalliseerd aluminium-tobermoriet, wat heel zeldzaam is op aarde, maar heel nuttig blijkt te zijn. Omdat de hoeveelheid tobermoriet steeds groeit, zorgen de kristallen ervoor dat het beton eerder flexibel wordt, in plaats van dat het breekt onder de druk van het water. Dan krijg je dus inderdaad een steeds sterkere en sterkere muur.”

En dat staat in een schril contract met een moderne betonmix. Want heel wat beton dat in aanraking komt met zeewater, is na een korte tijd al aan vervanging toe. Daarbij is het net de bedoeling dat er niets meer aan verandert, want dat zou alleen maar schade toebrengen. “Maar wat wij dus halsstarrig willen tegengaan en zien als “corrosie”, kan eigenlijk heel gunstig blijken voor cement”, besefte Jackson.

Opnieuw naar de Romeinse tijd

Nu gaan de geologen proberen om dezelfde mix te gebruiken om nieuwe pieren, dijken en wallen te bouwen. “Daarvoor moet nog veel praktisch onderzoek gebeuren, maar we zijn alvast begonnen met een moderne versie van het recept te bedenken voor het beton. Het is een grote uitdaging, omdat er veel vulkanische materialen moeten gebruikt worden en tobermoriet niet simpel nagemaakt kan worden. Maar dat blijkt dus wel dé oplossing te zijn om onze moderne muren de tand des tijds te laten doorstaan”, aldus Jackson.

Eén van de eerste projecten waarin ze die techniek willen toepassen is de getijdencentrale voor de kust van de Britse stad Swansea. Die investering moet immers 120 jaar functioneel kunnen blijven om de kosten te recupereren. Met modern zou dat nooit lukken, maar met Romeins beton zou dat wel mogelijk moeten zijn.