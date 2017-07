Dit nieuwe team springt als eerste in de bres bij een aanslag

Brussel - Het Casual Extraction Team. Zo heet de nieuwe gespecialiseerde brandweerploeg die voortaan slachtoffers kan helpen en evacueren terwijl de daders van een aanslag nog niet gevat zijn. Het Brusselse brandweerkorps levert de eerste manschappen.

Twee terroristen dringen een cinemazaal binnen, nemen de aanwezigen met automatische wapens onder vuur en vluchten naar de kelder van het gebouw. Terwijl de gespecialiseerde eenheden van de politie hen proberen uit te schakelen, liggen de slachtoffers te krijsen en te kermen. Elke seconde is nu van levensbelang. Maar de brandweer mag niet ingrijpen. De terroristen zijn immers nog niet uitgeschakeld. Maar dat verandert. “We hebben lessen getrokken uit wat er gebeurd is bij de aanslag op de Parijse concertzaal Bataclan”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Voortaan zal er in elke grote stad een Casual Extraction Team (CET) permanent beschikbaar zijn dat slachtoffers kan verzorgen en evacueren terwijl een politieactie nog aan de gang is.”

Wapens en boobytraps

De rekrutering voor de CET-teams is volop bezig. “Vijfendertig van onze brandweermannen volgen de bijkomende opleiding”, zegt Wim De Vos, luitenant bij de Brusselse brandweer. “Het is de bedoeling dat we ten laatste tegen november tachtig operationele CET-krachten hebben. Zij worden onderverdeeld in teams van zeven personen, waaronder een leidinggevende.”

Het is van levensbelang dat de brandweermannen en agenten tijdens de noodsituatie dezelfde taal spreken. Daarom wordt in het eerste deel van de opleiding de nadruk gelegd op de theoretische aspecten van een terroristische aanslag. De rekruten verdiepen zich onder meer in explosies, wapens en boobytraps, en gaan dieper in op de rol van politie en brandweer tijdens zo'n noodsituatie. Het tweede deel spitst zich toe op de medische kant van de interventie en snijdt onderwerpen aan als oorlogswonden, alsook het gebruik van een tourniquet en thermische dekens.

Omdat de politie instaat voor hun veiligheid tijdens de interventie, zullen de CET-manschappen zelf niet gewapend zijn. Wel krijgen ze een aangepast uniform met kogelvrij vest, een medische kit met onder meer drukverbanden en afbindmateriaal, en gekleurde bandjes. Naargelang de ernst van de verwondingen, krijgt een slachtoffer een bandje met een welbepaalde kleur. Dat vermijdt dat hetzelfde slachtoffer meermaals onderzocht wordt en laat toe dat iedereen in een oogopslag ziet hoe erg de gewonde er aan toe is. “Afhankelijk van de situatie worden de slachtoffers al dan niet ter plekke verzorgd of zo snel mogelijk geëvacueerd”, legt De Vos uit.

Drukverbanden en tourniquets

Dat er nu pas CET-teams komen, betekent niet de brandweer nu niet goed wist hoe te reageren tijdens een aanslag. Dergelijke noodsituaties komen sowieso aan bod in de basisopleiding, verzekert De Vos. Maar had een CET-team een verschil gemaakt, bijvoorbeeld bij de aanslag in Maalbeek? “Moeilijk te zeggen. In tegenstelling tot onze CET-krachten vandaag, hadden de brandweermannen toen geen drukverbanden en tourniquets bij zich. Maar de militairen, die eveneens snel ter plaatse waren, hadden die wel.”