Tielemans meteen vol aan de bak bij Monaco

Youri Tielemans was gisteren aan zijn tweede werkdag bij AS Monaco toe. Terwijl heel wat van zijn collega’s op 30 juni terug werden verwacht, kreeg de Rode Duivel die overkomt van Anderlecht enkele dagen respijt. Leonardo Jardim trainde maandag twee keer vrij stevig. Gisteren werd er enkel in de enkel in de voormiddag getraind.