Moet presentator ‘Temptation Island’ binnenkort naar de gevangenis?

Rick Brandsteder (33), die samen met Annelien Coorevits (30) Temptation Island presenteert, dreigt een celstraf van vier weken op te lopen. Brandsteder, zoon van de bekende Nederlandse presentator Ron, moest voor de rechtbank komen omdat hij begin vorig jaar een man zwaar zou hebben toegetakeld.

Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie zou Brandsteder het slachtoffer meermaals op het hoofd of lichaam hebben geslagen. In september 2016 kreeg Brandsteder daarvoor al een boete van 750 euro en een voorwaardelijke celstraf van een week. De openbare aanklager vond die straf evenwel te laag en verzwaarde nu zijn eis tot vier weken gevangenis, waarvan twee met uitstel. De rechtbank doet uitspraak op 18 juli, maar het ziet er niet zo best uit voor de Temptation Island-gastheer. Al drie keer eerder raakte hij betrokken in vechtpartijen.