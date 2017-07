2017 stevent af op filerecord (en het wordt er niet meteen beter op)

Als u de voorbije weken het gevoel had dat u nooit zoveel in de file stond, dan had u het bij het rechte eind. Juni 2017 gaat de geschiedenis in als de zwaarste filemaand ooit. Althans, voorlopig. Ook het najaar kondigt zich nog bijzonder druk aan. “We stevenen af op een triest filerecordjaar”, luidt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Hét ideale moment om in uw wagen te stappen en in één ruk naar het werk te rijden? “Ik zou het niet meer weten”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Schijnt de zon, dan trekken meer dagjestoeristen erop uit. Valt regen met bakken uit de lucht, dan is de kans op incidenten groter. Her en der gebeuren ook broodnodige werken. Sowieso wordt het verkeer in Vlaanderen voortdurend drukker. Onze wegen zijn dermate verzadigd dat échte spitsmomenten eigenlijk niet meer bestaan.”

Tijdens de afgelopen maand juni was dat niet anders, net integendeel. “Als we kijken naar de filezwaarte (lengte van de file vermenigvuldigd met de duur van de file, nvdr.), bereikten we een historisch hoge gemiddelde score van liefst 1.078 (kilometer x uur, nvdr.). Ter vergelijking: in juni vorig jaar tekenden we een gemiddelde score op van slechts 916.” Dé ‘filetopdag’ dit jaar was 6 juni, de dinsdag na het verlengde pinksterweekend. Die dag bedroeg de filezwaarte 1.588, ook al een absoluut record.

Gemiddeld 163 kilometer

Ook de komende dagen blijft het allicht nog erg druk. “Pas vanaf de start van het bouwverlof, midden juli, verwachten we dat het een stuk kalmer wordt op de weg.” Maar die pret belooft maar van korte duur te zijn. “In oktober en november wordt het weer een stuk natter en dan zien we de filebarometers traditioneel de hoogte in gaan. Als die trend zich doorzet, stevenen we af op een nieuw, triest filerecordjaar. Zeker als je weet dat er sinds januari al gemiddeld dagelijks 163 kilometer file stond tijdens de ochtend- en avondpiek. Of vijf kilometer meer dan vorig jaar.”

De meest filegevoelige plekken blijven weinig verrassend de Brusselse en – vooral – de Antwerpse ringwegen. “Dit jaar is de Liefkenshoektunnel in Antwerpen al 23 keer tolvrij gemaakt, om de hinder door incidenten op het zuidelijke deel van de Ring te verlichten. In heel 2016 is dat 24 keer gebeurd. Tekenend.”