Van agressieve houding tot machtsmisbruik: over deze zaken gaan de klachten tegen de politie

Vorig jaar heeft het Comité P voor het eerst sinds 2013 opnieuw meer klachten tegen politiemensen genoteerd dan het jaar voordien. Het gaat om een stijging met 4 procent, die de syndicaten vooral toeschrijven aan de toegenomen inzet van de politiediensten sinds de aanslagen in Parijs en Brussel.

In zijn jongste jaarrapport stelt het Comité P, dat de werking van de politiediensten in ons land controleert, vast dat de dalende trend in het aantal klachten tegen de politie die in 2013 was ingezet, vorig jaar is omgeslagen in een lichte stijging. In 2015 liepen bij het Comité P 2.561 klachten binnen, in 2016 waren dat er 2.663. Waarmee de situatie toch nog niet kan tippen aan het voorlopige ‘recordjaar’ 2013: toen diende de bevolking 2.885 klachten in tegen de politie.

Foto: Patrick Hattori

De feiten die door de burgers worden aangeklaagd, zijn min of meer dezelfde gebleven door de jaren heen, klinkt de analyse van het Comité P. Zo werden in 2016 in totaal 440 klachten ingediend wegens geweldpleging door politiemensen, slechts zeven meer dan het jaar voordien. Maar de statistieken tonen ook enkele sterke stijgers. Klantonvriendelijk gedrag (gebrek aan respect, beleefdheid, taalgebruik) noteerde 262 klachten, liefst 105 meer dan in 2015 en meteen ook een nieuw recordaantal in zijn categorie. De burgers ergerden zich ook meer aan de lakse of negatieve manier waarmee sommige politieambtenaren hun taak volbrachten (+101 klachten of een stijging met 30 procent). En tegelijk aan de intimiderende houding (+91 klachten), soms ronduit het machtsmisbruik of de agressieve houding van sommige ordehandhavers. Maar in 181 gevallen (+42 dossiers) was daarentegen juist de weigering om op te treden van de agenten de burgers een doorn in het oog. “Het weigeren om een klacht op te tekenen blijft een constant probleem door de jaren heen”, beseft het Comité P.

Na de aanslagen

De politievakbonden reageren genuanceerd op deze nieuwe cijfers. Enerzijds wijzen zij erop dat het aantal gerechtelijke dossiers tegen leden van de politie in dalende lijn gaat en dat het aantal klachten dat geklasseerd werd omdat ze ongegrond waren, is toegenomen. “Dat er überhaupt meer klachten tegen leden van de politie worden ingediend, is vooral toe te schrijven aan het feit dat er steeds meer een beroep op hen wordt gedaan sinds de aanslagen van Parijs en Brussel. Vooral de eersterangsagenten van de interventieploegen werken sindsdien onder verhoogde spanning en meer dan voordien. Sommige manschappen hebben 580 nachturen gepresteerd, terwijl het gemiddelde op 400 uren ligt. Sommigen hebben 42 werkweken gepresteerd. Dat veroorzaakt een grotere vermoeidheid, die tot fouten kan leiden.”