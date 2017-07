Slecht nieuws voor Foket, andere Belg dicht bij akkoord met Atalanta: Castagne van Genk

Genk-speler Timothy Castagne (21) is op enkele details na akkoord met Atalanta Bergamo. Dat is niet zonder betekenis, want Atalanta en Genk waren er al uit. In het contract van de rechtsachter van de Limburgers staat een afkoopsom. Castagne zelf had eerder een persoonlijk akkoord met Nice, maar is nu ook gewonnen voor een toekomst bij Atalanta.

Hij zou vandaag de installaties van de club uit Bergamo bezoeken en misschien zelfs al medisch getest worden. Castagne traint niet meer mee met Genk. Sowieso is het wachten tot Atalanta de uitgaande transfer van Andrea Conti naar AC Milan afrondt voor het zijn vervanger officieel kan presenteren.

De ontwikkeling is slecht nieuws voor Thomas Foket, die vandaag een belangrijke test aflegt om te bewijzen dat er geen onoverkomelijk probleem is met zijn hart, iets waar Atalanta na de medische tests bang voor was. De transfer van Foket staat officieel “on hold”, maar Atalanta heeft niet gewacht op meer duidelijkheid. Doordat de gesprekken met Castagne zo snel zijn geëvolueerd is de kans van Foket op een transfer naar Atalanta bijzonder klein geworden.

Castagne is 21 en Belgisch belofteninternational. Hij voetbalt sinds 2011 voor Genk. Hij heeft net als Foket het profiel dat Atalanta voor ogen heeft: een fysiek sterke rechtsachter met aanvallende kwaliteiten.