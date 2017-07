CLUBNIEUWS. Izquierdo vandaag weer bij Club, Fellaini op de Bosuil

Als alles goed gaat, sluit José Izquierdo vandaag aan op oefenstage bij Club Brugge. Anderlechts laatste aanwinst heeft zich ook gemeld maar minder goed nieuws was er van Leander Dendoncker. Opvallende verschijning dan weer op de Bosuil: Marouane Fellaini en Lombaerts was de beste schutter op oefenkamp bij Oostende. Uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Izquierdo vandaag in Garderen, Engels ziek



Als alles goed gaat, sluit José Izquierdo vandaag aan op oefenstage bij Club Brugge. De Colombiaan, die Club deze zomer zo goed als zeker verlaat, vloog eergisteren nog terug naar België. Hij woont in de vooravond de oefenmatch tegen FK Oleksandria bij en herneemt vandaag of morgen al met wat loopwerk. Het blijf afwachten waar zijn toekomst ligt, al verkiest de flankaanvaller nog steeds een overstap naar de Premier League.



Gisteren moest Bjorn Engels forfait geven voor beide groepstrainingen. De verdediger werd in de nacht van maandag op dinsdag ziek en bleef de hele dag binnen. Hij komt, net als de revaliderende Diaby en de licht geblesseerde Acolatse, niet in actie vanavond. De transfer van het Australische toptalent Riley McGree (18) is volgens Australische bronnen afgerond. (jve)



ANDERLECHT. Onyekuru arriveert, Dendoncker staakt training



Anderlechts laatste aanwinst heeft zich ook gemeld. Henry Onyekuru arriveerde gisteren in Oostenrijk en werd meteen hartelijk verwelkomd door zijn ploegmaats. Het was duidelijk dat er veel respect is voor de talentvolle Nigeriaan die vorig jaar 22 keer scoorde bij Eupen en nu gehuurd wordt van Everton.

Minder goed nieuws was er van Leander Dendoncker. Die had al sinds maandag wat last van de knie en moest gistermorgen de training staken nadat hij een vinger in zijn oog kreeg. Ook Najar traint deze week individueel nadat hij lichte hinder ondervond in zijn hamstring en Nuytinck (achillespees) houdt het bij lopen. Zij zullen vrijdag niet tegen Red Bull Salzburg spelen.



In België strijkt er vrijdag wel nog een aanwinst neer voor de beloften. De 19-jarige Gianluca Fatecha wordt voor een jaar met optie gehuurd van Olimpija Asuncion. Hij is een type Praet, maar veel minder gespierd. In Paraguay werd hij nog getraind door Frutos. De jonge RSCA-verdediger Wout Faes is dan weer één van de twee kandidaten om uit­geleend te worden aan het ­Nederlandse Excelsior Rotterdam.(jug)



ANTWERP. Fellaini op de Bosuil

Opvallende verschijning gisteren op de Bosuil: Marouane Fellaini. De middenvelder van ManU sprak er met zijn oude baas en technisch directeur Luciano D’Onofrio, maar het ging natuurlijk niet over een transfer van de Rode Duivel naar Antwerp. Fellaini was daar samen met Reda Jaadi (22) en diens manager. Jaadi is een goede kennis van Fellaini en onderhandelt nu met Antwerp over een contract, maar de Great Old is niet de enige gegadigde. Ook Utrecht en Nürnberg tonen al een tijdje interesse.



Antwerp bereikte wél een akkoord met Club Brugge over een huur van Sander Coopman. De keuze ligt nu bij Coopman: bij Club vechten voor zijn plaats of naar Antwerp gaan. Zulte Waregem is ook geïnteresseerd, maar vond nog geen akkoord met Club. (gegy, stdr, dvd)



KV OOSTENDE. Lombaerts beste schutter op oefenkamp



Voor KV Oostende, maandag aangekomen in het Nederlandse Wageningen, stond gisteren een drukke eerste stagedag op het menu. De dag begon om 7 uur met een duurloop, gevolgd door een intensieve training van bijna twee uur. Daarna volgde rust en massage, in de vooravond stond teambuilding op het programma. Naar oud Oostends recept: voor de hele week zijn acht teams van vier man samengesteld, die elke dag competitietjes afwerken. Bij aankomst maandag was dat tennisvoetbal, gisteren kruisboog- en boogschieten. Voor de liefhebbers: Lombaerts-Capon-Jonckheere-Bossaerts, ook al gedeeld winnaar bij het tennisvoetbal, toonden zich de besten. En Lombaerts schoot het meest raak. De top drie op het einde van de week pakt de prijzen, onder meer vrijstellingen op training.



Testspeler Moshal werd meteen doorgestuurd. De Iraanse testspeler Ramin Rizaeian, een rechtsachter, maakte wel een goeie indruk. De jeugdinternational zou in Iran een echte ster zijn, met een miljoen volgers op Instagram. Vandaag staan twee trainingen op het programma.(fbu)



En dan nog dit...



*** Thomas Foket ondergaat vandaag in Gent een belangrijke test die moet bevestigen dat de zuurstofopname in zijn hart ook bij inspanningen optimaal is. Foket, AA Gent en cardioloog Pedro Brugada hopen Atalanta te overtuigen dat de transfer kan doorgaan. Atalanta zet echter intussen vol in op Timothy Castagne van RC Genk. (vdm)



*** Polo Mpoku legde gisteren zijn fysieke proeven af bij Standard. Ishak Belfodil hervatte nadat hij zich eergisteren ziek had gemeld. Standard verhuurt Jonathan Bolingi (23) aan Moeskroen, dat ook een aankoopoptie bedong. (bfa, jcs)