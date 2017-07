Ze werden opgeroepen voor geluidsoverlast maar in plaats van op te treden deden deze agenten iets helemaal anders

Twee agenten uit het Amerikaanse North Carolina kregen gisteren een oproep binnen van geluidsoverlast. Toen ze gingen kijken, stelden ze echter vast dat het ging om een paar spelende kinderen en besloten er niks van te maken. Integendeel: niet veel later waren de agenten mee aan het spelen met de kinderen en gleden ze met een grote glimlach van de glijbaan.

Een agent in uniform die van een glijbaan glijdt: het is eens iets anders. Maar politieagenten Joe Jones en Lee wilden de fun niet missen deze keer.

‘We zagen dat de politie aankwam en dachten dat het gedaan was met de pret”, zegt een mama van de kinderen. “Maar niets was minder waar! Ik kon het niet geloven toen mevrouw Lee vroeg om mee te doen”, gaat ze verder. “De andere agent volgde al snel en de kinderen vonden het fantastisch. We kwamen niet meer bij toen agent Jones riep dat zijn achterwerk nat was! Daarna zijn ze nog even gebleven en bedankten ons uitgebreid voor het leuke moment.”