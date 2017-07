Messi lijkt contract bij Barcelona dan toch te gaan verlengen: afkoopsom van 300 miljoen (!) euro

Lionel Messi verlengt zijn medio volgend jaar aflopend contract bij FC Barcelona tot 2021, zo meldden Spaanse media dinsdagavond.

Volgens sportkrant Marca staat er na maanden onderhandelen in de overeenkomst ook een optie voor nog een jaar en werd er een afkoopsom van 300 miljoen euro overeengekomen. De contractverlenging zou in de loop van woensdag bevestigd worden door de club, voor de handtekening van de Argentijnse sterspeler is het volgens de krant nog wachten tot komende week. Messi is immers op huwelijksreis en wordt nog niet meteen in Catalonië verwacht.

De dertigjarige Messi speelt al sinds 2000 in de Barcelonese clubkleuren en is er met 507 doelpunten in 583 wedstrijden topschutter aller tijden. De vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal won met de club acht landstitels en vier keer de Champions League.