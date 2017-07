De voordelen van een huisdiervriendelijk kantoor

Huisdieren meenemen naar het werk is goed voor de gezondheid. Ze verbeteren de sfeer en verlichten de werkdruk. Bij multinational Mars, met twee locaties in de Brusselse agglomeratie, is het dan ook heel normaal. “Wanneer Jul op zijn rug met alle vier zijn poten in de lucht luid ligt te snurken, laat dat niemand onberoerd.”

Mars heeft behalve een chocoladeafdeling ook honden- en kattenvoeding in portefeuille, met merken als Pedigree, Whiskas en Sheba. Ook op alle andere afdelingen van het familiebedrijf mogen honden en katten hun baasjes vergezellen naar kantoor. Mars doet het wereldwijd intussen zo’n twintig jaar en heeft er dus de nodige ervaring mee.

Huisdieren maken het leven van hun baasjes beter, zo klinkt het daar. Werknemers nemen hun pups en kitten meestal al heel vroeg mee naar het werk, waardoor de beestjes echt opgroeien in de Mars-familie. En dat voelt iedereen. De dieren zijn gewoon aan het kantoorleven en gedragen zich. Met duidelijke regels. Honden lopen gewoon op de kantoren rond, katten spenderen hun tijd in speciale ‘kattenhuizen’.

Hond aan huis

“Onze pet friendly office vibe is intussen heel gewoon”, vertelt corporate affairs director Kathy Heungens. “Over de hele wereld is 60 procent, in totaal zo’n 170 petcare-sites, huisdiervriendelijk en er komen continu sites bij. Hier in België zijn er altijd wel een tweetal honden op kantoor. Beestjes van 4 tot 84 kilo, van alle soorten en rassen. Mijn hond Louise is hier echt ‘hond aan huis’. Gemiddeld komt ze zo’n drie dagen per week mee naar kantoor. Louise volgt me gedurende de dag: ze gaat dan ook mee naar alle meetings. Niemand kijkt daar nog van op. Integendeel zelfs, een dag zonder honden voelt raar aan.”

Heungens onderstreept alle voordelen van een huisdiervriendelijk beleid op kantoor. “Ze brengen een ‘natuurlijk’ element binnen in de werkomgeving. Het werkt kalmerend en verbindend. De honden doen ons ook geregeld lachen. Zo staan enkele honden bekend om hun snurkgedrag. Dat relativeert veel tijdens de meetings. En wie moet niet glimlachen wanneer er een puppy voorbij springt?”

Millennials

In België heeft een op de drie families een kat en een op de vier Belgische gezinnen een hond. Meer dan de helft van de Belgische families heeft óf een hond, óf een kat. “Deze dieren maken echt deel uit van de familie. Door ze mee te brengen naar kantoor zitten ze niet de hele dag alleen thuis”, stelt ze. “Wij geloven dat huisdieren de wereld beter maken. Dan willen wij met onze visie de wereld ook beter maken voor de huisdieren.”

Huisdieren mee naar kantoor brengen, bevestigt dat de grens tussen werk en privé steeds verder vervaagt. Maar er zijn ook goede redenen om huisdieren op de werkvloer te omarmen. Een wandelingetje op tijd en stond verbetert de fysieke conditie, en vermindert blijkbaar ook de stress. Zo haalde onderzoek van de Banfield Hospital PAWrometer (waarbij PAW staat voor Pets at Work) bij medewerkers en personeelsverantwoordelijken een aantal duidelijke voordelen aan zoals een verbeterde moraal, verminderde stress onder werknemers, een betere balans tussen werk en leven en meer loyaliteit aan het bedrijf.

Een opvallende bevinding uit de PAWrometer is dat vooral de zogenaamde millennials, werknemers tussen 18 en 35 jaar, meer openstaan voor huisdiervriendelijke kantoren. “Zij zijn meer dan andere generaties ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft op werknemers en de bedrijfscultuur”, weet Heungens. Zo blijkt 60 procent van de millennials meer geneigd om bij een pet friendly werkgever te blijven en gelooft drie kwart van hen dat huisdieren op kantoor goed zijn voor de werknemers. Of hoe de toekomst zit bij de jeugd, en de huisdieren.

