Kamp-Cavendish krijgt ervan langs na uitsluiting Sagan: “Maar wat wij eisen doet er niet toe. De jury beslist”

Sportief directeur Rolf Aldag van Dimension Data krijgt ervan langs van wielerfans van over de hele wereld na de diskwalificatie van wereldkampioen Peter Sagan. De Duitser eiste de uitsluiting van de populaire Slovaak nadat die zijn kopman tegen de grond werkte, een vraag die de wedstrijdjury uiteindelijk inwilligde. “Ik ga mijn mening niet voor mezelf houden, maar uiteindelijk is het de jury die beslist.”

Meteen na de elleboog waarmee Sagan Dimension Data-kopman Mark Cavendish tegen de grond werkte, liet sportief directeur Rolf Aldag zich al gaan op Twitter. Hij riep de UCI meteen op actie te ondernemen tegen de wereldkampioen. “Dit was geen gewone crash, dit was geweld”, klonk het hard. “Ik begrijp dat het niet makkelijk is een wereldkampioen te diskwalificeren, maar in dit geval moet het.”

Time to step up #UCI. This was not a race accident. Violence. Hard to DQ a world champion from #letour, but needs to be done. — Rolf Aldag (@RolfAldag) 4 juli 2017

Even later kwam hij daar nog eens op terug. “Een elleboog in het gezicht staat gelijk aan geweld. Dan is een uitsluiting niet meer dan rechtvaardig, net zoals Renshaw in 2010 ook uitgesloten werd voor een kopstoot.”

Sorry, badly explained. Crash isn't the problem. Elbow into face=violence= out=correct. Renshaw headbutting 2010= violence= out= correct pic.twitter.com/oBWEgRhelt — Rolf Aldag (@RolfAldag) 4 juli 2017

Daarop kreeg Aldag heel wat wielerliefhebbers over zich heen, die menen dat de uitsluiting van Sagan veel te streng is en het de Duitser kwalijk nemen dat hij meteen om diskwalificatie riep. “Ik lees dat ik bij de jury de uitsluiting van Sagan geëist heb”, reageert Aldag volgens Cyclingnews.com op zijn persoonlijke Facebook-pagina. “De jury is onafhankelijk en beslist, wij respecteren dat. Heb ik een mening? Ja. Ga ik die voor mezelf houden? Nee. Beïnvloedt dat de afloop? Nee.”

“Alleen maar verliezers”

Blij is Aldag naar eigen zeggen niet met de diskwalificatie van Sagan. “Hierbij zijn er alleen maar verliezers. Het is slecht voor Peter, slecht voor Mark, slecht voor de Tour en slecht voor het wielrennen in het algemeen.”

Toch kon Aldag het niet laten om nog eens even zijn punt in de verf te zetten. “Zo’n dingen gebeuren in het wielrennen. Wie ging er in de fout? Peter? Cav? Allebei? Waarschijnlijk gaat het zelfs om meer mensen dan Mark en Peter alleen. Maar die elleboog van Peter kan ik gewoon niet begrijpen. Hij is een terechte wereldkampioen en moet een rolmodel zijn. Willen we dit type gedrag meer zien, willen we het ook bij de jeugd zien? Dat denk ik niet, maar hoe leg je uit dat dit niet mag als zelfs de beste coureurs ter wereld het doen? Daarom denk ik dat er gevolgen moesten zijn.”