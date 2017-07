Was de uitsluiting van Peter Sagan terecht of niet? Onze lezers hebben een duidelijke mening

Er was dinsdag heel wat te doen over de uitsluiting van Peter Sagan uit de Tour de France. Hij werd gediskwalificeerd na de zware valpartij van Mark Cavendish, wat meteen leidde tot heel wat discussie in het peloton en op sociale media. De ene vindt de diskwalificatie terecht, de andere meent dat de beslissing te streng was. Bij onze lezers telt dat laatste kamp de meeste aanhangers: 64% vindt de uitsluiting niet terecht.

